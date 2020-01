La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 29/ene/2020 Rugbiers zarateños: Primero a Dolores, luego tal vez a Campana







Los 10 detenidos por el crimen de Fernando Báez Sosa serían traslados hoy a la cárcel de Dolores. Estarán todos juntos y no tendrán contacto con otros internos. De dictarse la prisión preventiva, se especula con que vendrán a la Unidad Penal 57 de nuestra ciudad. Luego del fin de las ruedas de reconocimiento en la Jefatura Distrital de Villa Gesell, instancia en la que se espera que los testigos terminen de identificarlos como autores del crimen de Fernando Báez Sosa, los 10 jóvenes rugbiers zarateños dejarán hoy o a más tardar mañana la Comisaría 1ª de Pinamar para ser trasladados a la Unidad Penal Nº 6 de Dolores, sobre la Ruta 2, a poco más de 3 horas de nuestra ciudad. El penal de Dolores se encuentra en pleno casco urbano, y es el más sobrepoblado de la provincia según el informe de 2019 de la Comisión Provincial de la Memoria: en diciembre de 2018 contaba con 875 detenidos, aunque su capacidad es de 370 plazas. Según trascendidos, el Juzgado de Garantías interviniente no había explicitado ninguna medida de seguridad especial para los 10 acusados, pero el Servicio Penitenciario Bonaerense no piensa correr riesgos y se decidió que permanezcan en el sector de la Alcaldía, sin contacto con ningún otro detenido. Tampoco se espera que estén ahí demasiado tiempo. De quedar firme el pedido de prisión preventiva en su contra serán trasladados a otro penal, que sería la Unidad Nº 57 de Campana inaugurada a mediados de febrero del año pasado por María Eugenia Vidal. Descripta por las crónicas como un centro que puede alojar a más de 600 jóvenes de 18 a 21 años que estén cumpliendo una pena menor a los cinco años de reclusión relacionada con delitos como robos, hurtos o encubrimientos, se entiende que la 57 es una Unidad Modelo, con escolaridad garantizada, biblioteca, sectores para deportes y oficios. En ese sentido, durante su inauguración la entonces gobernadora destacó la importancia y necesidad de la reinserción social que debe propiciar el sistema penitenciario. "Si el Estado no llegó primero tiene que estar después, para que esos jóvenes no vuelvan a cometer un delito", señaló.

Hoy o a más tardar mañana los 10 acusados serían trasladados a Dolores, donde permanecerán aislados hasta tanto se defina si cumplirán Prisión Preventiva hasta el juicio.



