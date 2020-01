La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 29/ene/2020 Automovilismo:

Del bote y los remos al mundo motor y desafío, desde arriba de un jeep, de caminos que parecen imposibles. Un viaje a la otra pasión de los Murillo. En nuestra ciudad, el apellido Murillo está estrechamente ligado al remo. Por el camino que forjó papá Javier y, en los últimos años, por las grandes actuaciones que han tenido Almendra (como juvenil) y, especialmente, Rodrigo, quien recientemente, después de 17 años en la Selección Argentina y con el record argentino de cosecha de medallas panamericanas, colgó los remos para convertirse en el Director Técnico de la Escuela del Club Regatas de Lima, en Perú. Sin embargo, Iñaki Murillo no nos recibe frente a un espejo de agua, ni entre botes y remos, sino en la casa de un amigo que, como él, siente una pasión increíble por lo que hacen esos jeeps que dejan perplejos a la gente cuando los ven de cerca. "Te parece raro, pero nos reunimos en la casa de Sandro Ariu, que tiene un jardín grande y nos permite meter los jeeps adentro. Y bueno, le copamos el lugar. La verdad es que con Sandro todo es posible. Además, viste los pebetes que preparó y la picada que armó. Es un número uno para lo gastronómico", cuenta con pícara sonrisa Iñaki Murillo en medio de un hermoso jardín que se ve desbordado por esos jeeps que curiosamente le dan otra fisonomía al lugar. -Te cuento mi experiencia: cada vez que hice una nota con un Murillo fue para hablar de remo. -Y está bien. Nosotros acá estamos identificados con ese deporte desde que comenzó mi viejo y la verdad es que todos lo seguimos, porque además nos gustó mucho. El viejo nos inculcó esta disciplina para luego hacerlo cada uno a su manera y su estilo y por resultados y actuaciones a diferentes niveles estamos muy metidos con el remo para la ciudad. -Te incluye a vos Sí, claro. Desarrollé la actividad con excelentes resultados. Me fui al exterior y fíjate que en Perú tuve un tiempo donde me fue muy bien: llegué a ganar casi 40 medallas de todas las que te imagines. Viví ese gran momento y después decidí pegar la vuelta y regresé a mi país, a mi ciudad. -Pero este presente te encuentra desde otro lugar. -La verdad es así. Parece raro, pero no lo es. A mi viejo siempre le gustó esto de desafiar a la naturaleza y el jeep fue la excusa perfecta. Es bárbara toda la adrenalina que te provoca este deporte. Es hermoso, es fascinante desde que te subís hasta que te bajas del jeep. No hay sensación que lo iguale. -¿O sea que acá también seguís los pasos de papá? -Y algo de eso debe haber. Puede ser. A mí me encantó y a mi familia también. El otro día, de navegante vino mi señora, como para hacerlo en familia. Y está bueno en un punto, porque la pasamos muy bien. Nosotros transitamos por lo seco, por lo mojado y andamos por el barro; subimos montañas, donde trepas y bajas de manera atractiva; cruzas ríos, arroyos y debes tener un reflejo acorde para lo que te pide el lugar por el que vas a pasar. -¿Y vos tenés esos reflejos de los cuales estás hablando? -Vas aprendiendo. Fuimos creciendo con el transcurrir de los encuentros. La gente que no es del palo por ahí y con razón no tiene idea de lo copado que es este deporte motor, porque además lo bueno es que nunca tenés el mismo piso. No transitas por los mismos lugares, siempre tenés que improvisar, tanto en la tierra como en la arena. -A propósito, a tu papá no le fue nada bien en la arena… -Tuvo ese día nefasto que lo llevó a volcar. Venía bien, pero se trabó el jeep en un pozo de arena. Por suerte no pasó nada, pero la repercusión fue interesante porque mi viejo no quería que trascendiera por ese amor propio que ya le conocemos y como era en Mar del Plata pensó que pasaría desapercibido, pero en Campana "Titi" Rodríguez lo publicó al otro día con foto y todo. No sabemos hasta el día de hoy cómo hizo, pero es un crack "el Gordo". Con nosotros siempre se portó bien, siempre nos da lugar para que hablemos y nos conozcan. Mi familia lo quiere mucho, porque siempre acompañó a papá en el remo durante varios años. -¿Hay algún lugar que es más difícil de transitar que otros? -Y el más copado es allá arriba, en Misiones. Ése es groso: vienen de Brasil, Paraguay y se junta lo mejor de este deporte. Allí te medís con todos, te diría con los más experimentados. Y más allá del resultado, como experiencia es importante. -¿En Campana tienen su propio club? -Sí, hasta hace poco mi viejo era el presidente, pero lo nuestro es muy familiar, disfrutamos mucho todo y en familia. Acá estamos Ariu, Stemberg, Valle, nosotros y varios más que se están sumando. Y con los chicos de Zárate también nos juntamos y vamos a diferentes encuentros, ya sea Pilar, Baradero o La Costa. Donde sale, allá vamos en caravana. -Estuvieron en la Fiesta del Automóvil. -Siempre vamos y dejame que le agradezca a Adrián Chiorazzo, que siempre nos invita y nunca le fallamos. Como no vamos a ir si es en nuestra ciudad y es nuestra fiesta. Te digo más: todos los que pasan por nuestro stand se paran a ver los jeeps porque les gusta lo que nosotros hacemos. El tema es que hay que animarse y tener tiempo para armar uno. Ojo que no es tan costoso como se dice o se cree. -¿Harías un Dakar? -Como voy a dejar de ir a un Dakar si se diera esa posibilitad: sería algo mágico. Pero debes vivir la realidad: estamos tan lejos de eso. Mi viejo hizo uno con Devesa y quedó muy copado. Todo lo que nos contó no hizo más que potenciar el querer ir alguna vez. -El cierre de la nota es tuyo Iñaki. -Te agradezco y déjame saludar, básicamente, a mi familia que se banca todo lo que se hace en la semana para luego ir a un encuentro. Acá, en esto, no tenemos auspiciantes, pero hay gente amiga que siempre acompaña. Les mando un saludo para todos y a ustedes también, que siempre nos tienen en cuenta y eso para nosotros es muy importante.

