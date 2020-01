La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 29/ene/2020 Los vecinos bailan y se divierten en las clases gratuitas de folklore







Una gran cantidad de vecinos disfrutó de un nuevo encuentro en el Patio de las Américas. Este lunes, también estuvo presente el intendente Abella. El viernes habrá una jornada especial. El Patio de las Américas se convirtió una vez más en una gran pista de baile de la mano del profesor Nahuel Moreyra. En el marco de las propuestas de verano que promueve la Subsecretaría de Cultura y Educación del Municipio, las clases gratuitas de folklore regresaron este lunes a la plaza Eduardo Costa con gran participación de vecinos. Fue sin duda una jornada ideal que, sin importar la edad, invitó a disfrutar de una magnífica tarde templada acompañados por los distintos ritmos que ofrece el folklore. Y allí no solo se hicieron presentes los "clásicos" alumnos del Taller Municipal de Folklore y Tango sino también ocasionales vecinos que pasaban por el lugar y aprovecharon para poner en "pause" su habitual rutina sumándose a la propuesta. Otros, en cambio, decidieron compartir la tarde como espectadores de lujo con mate y reposera de por medio. El intendente Sebastián Abella acompañó la clase y aprovechó la ocasión para conversar con los vecinos que le agradecieron el impulso de este tipo de iniciativas gratuitas. "Buscamos que los espacios públicos de la ciudad sean un lugar de encuentro de los vecinos con propuestas que proponemos desde el Municipio, pero también que surjan de ellos. La idea es que se entretengan y diviertan compartiendo una misma actividad sin importar la edad. Y sin dudas, estas clases es un claro ejemplo de ello", expresó el jefe comunal. En tanto que, el profesor Moreyra, explicó que estos encuentros de verano "forman parte del trabajo que se realiza durante el año" y tienen como objetivo "brindarles a las personas para bailar folklore y disfrutar de un espectáculo en vivo". Por ello, no dudó en invitar a quienes todavía no se sumaron a las clases abierta que se dictan todos los lunes y viernes de enero y febrero de 19 a 21. "La única condición es tener ganas de bailar y de disfrutar de un lindo momento. No o importa si no saben bailar o si son chicos o grandes. Está abierto para todos los vecinos de Campana", comentó. Y adelantó que el encuentro del viernes 31 contará con la presentación en vivo de Carolina Carrera, que estará acompañada por Aldo Cordero, en guitarra, e Ivana Cordero, en percusión.

