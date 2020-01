Expectativa de los docentes campanenses por el regreso de la Paritaria Nacional

Comienza a discutirse mañana entre los ministerios de Educación y Trabajo, las provincias y los cinco gremios con representación federal. "El piso se desarmó y será un trabajo duro e importante recuperarlo", manifestaron desde Suteba Campana. Los docentes de Campana aguardan con expectativa el retorno de la paritaria nacional docente, que comenzará a negociarse mañana luego de ser suspendida por el macrismo a principios del año 2018. Este jueves autoridades de los ministerios de Educación y de Trabajo de la Nación se reunirán con los representantes de los cinco gremios de alcance federal -Ctera, Uda, Cea, Amet y Sadop- y funcionarios de las 23 provincias y la ciudad de Buenos Aires. La administración de Alberto Fernández ya dio un primer paso al decidir el desacople del aumento del piso salarial docente de la evolución del salario mínimo vital y móvil, como lo había sujetado la gestión anterior. En diálogo con La Auténtica Defensa, la secretaria adjunta de Suteba Campana, Andrea Villarreal, celebró el regreso de la paritaria nacional: recordó que fue "un derecho que se ganó con la Carpa Blanca y que había sido vulnerado". Sin embargo, consideró que no será fácil volver a igualar el salario entre todos los distritos ya que en los últimos dos años "el piso se desarmó y será un trabajo duro e importante recuperarlo". Según trascendió en medios nacionales, la Casa Rosada también tiene la intención de consensuar la suba salarial bajo el formato de una suma fija trimestral, ante la expectativa de una importante desaceleración de la inflación hacia mitad de año. Si bien para ese esquema aún no se mencionan montos (deben acordarse con las provincias), podría ubicarse en una cifra cercana a los $2.000 o $2.500. Villarreal señaló además que debe ser parte del acuerdo el incremento del Fondo Nacional de incentivo Docente (FONID), que ubicó hoy en los 1.200 pesos, cifra que quedó "muy por debajo" del aumento generalizado de precios. El FONID fue creado en 1998 y constituye el principal aporte nacional al salario de un docente provincial. Se paga a aquellos maestros con hasta dos cargos o a los profesores que detenten hasta 20 módulos. La secretaria adjunta del Suteba Campana consideró que la paritaria nacional les permitirá a los docentes "tener un punto de partida" cuando inicie la discusión salarial bonaerense. "No sabemos con qué nos vamos a encontrar, pero si que vamos a discutir a partir de la inflación, a la que queremos superar", afirmó. El titular del Suteba central, Roberto Baradel, dijo ayer que "en provincia de Buenos Aires tenemos el compromiso de que la semana que viene se convoque a paritaria" y relató que le plantearon al gobernador Axel Kicillof "mejorar el salario básico y recuperar el poder adquisitivo". El sindicalista recordó que "con el gobierno anterior" tuvieron que "pelear muchísimo para ganar la cláusula gatillo" que, manifestó, en realidad "era una barrera para no perder poder adquisitivo del salario". "Eso era un empate, pero nosotros queremos ganarle a la inflación", explicó enseguida y señaló que "el macrismo había desresponsabilizado al Estado nacional y dejado liberada la educación a cada una de las provincias".



Andrea Villarreal de Suteba Campana.



Expectativa de los docentes campanenses por el regreso de la Paritaria Nacional

