La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 29/ene/2020 Breves: Noticias de Actualidad







REUNIÓN "POSITIVA" El Fondo Monetario Internacional (FMI) calificó de "positiva" la reunión que sus funcionarios mantuvieron con el ministro de Economía, Martín Guzmán, para comenzar a renegociar el acuerdo de apoyo financiero. Guzmán, por su parte, dijo que el encuentro fue "muy productivo", y señaló que se continúa "dando pasos, es parte de un proceso para la reforma integral. Hablamos de la economía argentina y de la sostenibilidad de la deuda". También confirmó que la semana próxima se reunirá en Italia con la jefa del FMI, Kristalina Georgieva. INCENDIO EN SÚPER CHINO Una mujer murió luego de quedar atrapada en un incendio de magnitud que se desató en la tarde de este martes en un supermercado chino del barrio porteño de Palermo, mientras que otras siete personas fueron atendidas por principios de asfixia. El local se ubica sobre la avenida Córdoba, entre Fitz Roy y Bonpland, y la víctima -la dueña del comercio- habría intentado sacar el dinero en efectivo del comercio después de que se desatara el fuego, pero no logró salir y murió en el lugar. En total, siete personas fueron trasladadas a los hospitales Fernández y Tornú, y todos se encuentran fuera de peligro, según confirmó el titular del Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME), Alberto Crescenti. VUELOS EN DÉFICIT El presidente de Aerolíneas Argentinas, Pablo Ceriani, aseguró que la gestión macrista aumentó el déficit operativo de la compañía en un 60%, por lo que hoy el rojo alcanza los 530 millones de dólares. "Aerolíneas Argentinas está en una situación muy complicada. Nosotros habíamos dejado la empresa con un déficit operativo de 330 millones de dólares al año y ahora el rojo es de 530 millones de dólares", dijo el presidente de la firma. No obstante, aclaró que el problema es más complejo porque el déficit que dejó el kirchnerismo se contrastaba con un tipo de cambio de $9,70 mientras que actualmente el valor del dólar se ubica en $63. CON POCA LUZ La demanda de energía cayó 2,8% en el 2019, la baja más fuerte desde 1992, aunque en diciembre último creció 3,3%, indicó la Fundación para el Desarrollo Eléctrico (FUNDELEC). Precisó que "el consumo de Capital y el Conurbano bonaerense mostró una suba importante, tanto en Edesur (6%) como en Edenor (5,9%), al igual que en el resto del país (1,4%), según datos provisorios de CAMMESA. "Con temperaturas levemente superiores a las de diciembre de 2018, el último mes de 2019 presentó un ascenso de la demanda de energía eléctrica de 3,3% en comparación con el mismo período del año anterior", sostuvo. SUBIBAJA El precio del dólar registraba una baja de un centavo ayer en los bancos, a 62,96 pesos para la venta, pero ascendía en el mercado mayorista y en las operaciones registradas en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires. El Banco Central se volvía a mostrar activo este martes, con ventas por unos 50 millones de dólares a un precio de 60,20 pesos por dólar, tres centavos arriba del rango establecido ayer, señalaron operadores del mercado. Según el promedio relevado por la autoridad monetaria entre los bancos comerciales, el tipo de cambio minorista se ubicaba en los 58,11 pesos comprador y 62,96 pesos vendedor.

Breves: Noticias de Actualidad

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar