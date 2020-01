La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 29/ene/2020 Efemérides del día de la fecha: 29 de enero







CARL BENZ PATENTA EL PRIMER AUTOMÓVIL DE COMBUSTIÓN INTERNA Sucedió en el año 1886 cuando el ingeniero Carl Benz se presentó en la Oficina Alemana de Patentes en Berlín para patentar su "vehículo motorizado con motor de gasolina"; el mismo contaba con un motor de 954 cm3 con la capacidad de girar 400 revoluciones por minuto, 3 ruedas y tenía una velocidad máxima de 16 km/h. Aquel día bajo el nombre "Benz ´Patent-Motorwagen´", "auto a motor patentado Benz", el vehículo recibió el número 37435 y se convirtió en un hito en la historia del automóvil. Dos años después la esposa de Benz, Bertha Benz, junto a sus hijos realizó el primer viaje con el automóvil logrando una hazaña al recorrer los 80 kilómetros que separaban Mannheim de Pforzheim. FALLECE OSVALDO SORIANO Osvaldo Soriano nació el 6 de enero del año 1943 en Mar del Plata. Criado en diversos puntos del país por los viajes laborales de su padre, Osvaldo utilizaba su pasión por el fútbol para adaptarse a los diversos lugares a los que llamaba hogar. Impulsado por el sueño de convertirse en jugador de fútbol anhelaba el día en el que jugaría con sus ídolos en San Lorenzo: "fui a ver a San Lorenzo. Entré al Gasómetro. Jugaba con Quilmes, creo. Ganó 1 a 0 y el gol lo hizo Sanfilippo. Yo miraba salir a los jugadores que conocía de las figuritas y cuando apareció el petiso me pareció ver a Jehová y a Mahoma juntos" dijo en una entrevista a la revista "El Gráfico". Sin embargo, con el tiempo comprendió que su destino estaba ligado con el fútbol pero no como jugador sino como periodista gracias al relator Osvaldo Caffarelli: "tengo una deuda con él porque, aun sin conocerlo, seguramente al permitirme conocer una radio por dentro influyó mucho para que yo dejara el fútbol, me hiciera periodista deportivo y me gustara el oficio." Así, cuando se estableció en Tandil comenzó a escribir en la sección deportiva del diario "El Eco de Tandil" hasta que en el año 1969 se mudó a Buenos Aires y empezó a escribir para "Primera Plana", "Semana Gráfica", "Panorama" y "La Opinión." Pero su mente creativa lo mantuvo intranquilo robándole el sueño cada noche para dar como resultado la publicación de su primera novela en el año 1973, "Triste, solitario y final", la cual recibió buenas críticas: "[las historias] vienen solas; me invaden y vienen con poca asiduidad […] Parto de una escena, de una imagen o de un personaje, pero siempre en determinada circunstancia que va a desatar lo que sigue." Su siguiente novela, "No habrá más penas ni olvido", se publicó en el año 1978. El golpe de Estado del año 1976 en el que el autodenominado "Proceso de Reorganización Nacional" tomó el poder provocó que el escritor se exiliara en Europa; allí trabajó para el diario italiano "Il Manifesto", el francés "Le Monde" y el español "El País" a la vez que publicó "Cuarteles de invierno" (1980) y "Artistas, criminales y locos" (1983). En el año 1984 retornó al país y en el año 1987 integró la redacción original del diario "Página/12"; por otra parte, publicó "A sus plantas rendido el león" (1986), "Rebeldes soñadores y fugitivos" (1988), "El Negro de París" (1989), "Una sombra ya pronto serás" (1990) y "El ojo de la patria" (1992), entre otros. Falleció en el año 1997, a causa de cáncer de pulmón, en Buenos Aires. SE ESTRENA "LA BELLA DURMIENTE" Un día como hoy en el año 1959, se estrenaba "La Bella Durmiente." Basado en los cuentos "La bella del bosque durmiente" de Charles Perrault, "La bella durmiente del bosque" de los Hermanos Grimm y "Sol, Luna y Talía" de Giambattista Basile, la película tardó 6 años en producirse y significó una gran inversión para "Walt Disney Pictures" que tuvo que padecer el estrepitoso fracaso del film: "nos llevó 6 años y 6 millones hacer ´La Bella Durmiente.´Pero para nosotros valió la pena" dijo en una ocasión Disney. Pero a pesar del entusiasmo después de esta película las princesas quedaron relegadas al pasado hasta que en el año 1989 se estrenó "La Sirenita." En nuestro país se estrenó el 1 de diciembre del año 1959.

Efemérides del día de la fecha: 29 de enero

