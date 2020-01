La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 29/ene/2020 Campanenses en el Exterior:

Fue titular en Independiente Santa Fe, que igualó 0-0 con Once Caldas. En Chile, Nicolás Blandi se lesionó; en Paraguay, Adrián Martínez sigue siendo inicial para Ramón Díaz; mientras en Ecuador, Diego Dorregaray continúa de pretemporada. Mientras en la Superliga Argentina ningún campanense vio acción oficial el pasado fin de semana (Nazareno Solís y Joaquín Arzura fueron suplentes en Aldosivi y Huracán; y Leonardo Sigali, en rehabilitación todavía, no fue convocado en Racing Club), sí hubo novedades en los países sudamericanos que cuentan con jugadores de nuestra ciudad. En Colombia, Matías Ballini hizo su debut oficial en Independiente Santa Fe de Bogotá, en el empate 0-0 que su equipo protagonizó frente a Once Caldas como visitante. El mediocampista de último paso por Villa Dálmine jugó desde el arranque, fue amonestado en el primer tiempo y a los 34 del complemento resultó reemplazado. El próximo compromiso del equipo Cardenal será este jueves frente a Envigado, por la segunda fecha del campeonato que por ahora lideran Deportivo Cali, Junior de Barranquilla e Independiente Medellín, que ya jugaron por la segunda jornada y suman 4 unidades. En tanto, en Paraguay, Adrián Martínez fue titular en Libertad, equipo que dirige Ramón Díaz y que igualó 1-1 con el actual tetracampeón del fútbol guaraní, Olimpia. De esta manera, ambos conjuntos quedaron con 4 puntos, a dos de Nacional, único líder del Apertura 2020. En Chile, después de haberse coronado campeón de la Copa Chile en sus primeros dos partidos con Colo Colo, las noticias para Nicolás Blandi no fueron las mejores: el campanense sufrió un desgarro miofascial del bíceps femoral del muslo derecho y por ello no estuvo anoche entre los convocados para el debut del campeonato frente a Palestino. Finalmente, Diego Dorregaray se encuentra de pretemporada en Ecuador con su equipo, Técnico Universitario. La Liga PRO de ese país comenzará el 8 de febrero y la fecha de debut para "Fonito" será el domingo 10 frente a Universidad Católica.

MATÍAS BALLINI FUE TITULAR EN LA PRIMERA FECHA DEL TORNEO COLOMBIANO Y ASÍ TUVO SU DEBUT OFICIAL EN INDEPENDIENTE SANTA FE.

#Campanenses En Colombia, Matías Ballini (foto) debutó oficialmente en Independiente Santa Fe de Bogotá (0-0 vs Once Caldas en la 1ra fecha). En tanto, en Paraguay, Adrián Martínez sigue como titular en el Libertad de Ramón Díaz (1-1 vs Olimpia por la 2da fecha). pic.twitter.com/9jodh8y6nc — Pablo Scoccia (@chuecosco) January 29, 2020 #Campanenses En su debut en Victoriano Arenas, el delantero Germán Águila marcó el agónico 1-1 frente a San Martín de Burzaco como visitante por la primera fecha del Clausura 2020 de la Primera C (Video: TodosUnoTV). pic.twitter.com/Po7G8ikRj5 — Pablo Scoccia (@chuecosco) January 29, 2020 #Campanenses En Chile, Nico Blandi es baja en Colo Colo por un desgarro del bíceps femoral del muslo derecho (no concentró vs Palestino); mientras en Ecuador, Diego "Fonito" Dorregaray (foto) sigue de pretemporada con Técnico Universitario (la Liga PRO comienza el 8 de febrero). pic.twitter.com/ORkoc4jkWC — Pablo Scoccia (@chuecosco) January 29, 2020

