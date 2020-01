La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 29/ene/2020 Fútbol Femenino:

El reinicio del campeonato de la Primera B de AFA no fue tal para las Auriazules, que visitaban a Estudiantes. Ahora queda resolver si el partido será reprogramado o si las campanenses se quedan con los tres puntos. El pasado fin de semana se reanudó la fase regular de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). Sin embargo, Puerto Nuevo no vio acción, porque el partido que debía disputar como visitante ante Estudiantes de Buenos Aires se suspendió por la falta de ambulancia, requisito ineludible para poder poner la pelota a rodar. El equipo de Caseros apelará ante el Tribunal de Disciplina con el objetivo de que el partido sea reprogramado, aunque también podría suceder que el Tribunal le de por perdido el juego (en caso de ser reprogramado, la institución local deberá hacerse cargo de los gastos del viaje de la visita). Los demás encuentros de esta 14ª fecha del campeonato dejaron los siguientes resultados: Ferro Carril Oeste 4-0 Argentino de Rosario; Argentinos Juniors 3-1 Almirante Brown; Banfield 3-2 Deportivo Español; Lima FC 4-10 Comunicaciones; Defensa y Justicia 1-0 Deportivo Merlo; Sarmiento 4-0 Deportivo Armenio; Deportivo Morón 2-2 Camioneros; Liniers 1-4 All Boys; Atlanta 2-0 Argentino de Quilmes; y Atlas PG-PP Luján. Con estos resultados, Argentinos Juniors sigue liderando la tabla con 39 puntos, mientras Ferro Carril Oeste es su escolta con 37. Después se ubican: Comunicaciones, con 34; All Boys, con 33; y Sarmiento de Junín, con 30. Por su parte, Puerto Nuevo acumula 21 unidades y se mantiene en el octavo puesto a pesar de no haber jugado en esta 14ª jornada. La próxima fecha tendrá a Puerto Nuevo jugando de local ante Ferro Carril Oeste. El resto de los partidos serán: Deportivo Merlo vs. Atlanta; Argentino de Quilmes vs. Estudiantes (BA), Argentino de Rosario vs. Deportivo Morón; Camioneros vs. Argentinos Juniors; Almirante Brown vs. Atlas; Luján vs. Liniers; All Boys vs. Banfield; Deportivo Español vs. Sarmiento; Deportivo Armenio vs. Lima; y Comunicaciones vs. Defensa y Justicia.

Imagen ilustrativa.



