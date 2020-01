La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 29/ene/2020 Breves: Fútbol







INICIA EN LA BOMBONERA La Selección Argentina comenzará a disputar las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Qatar 2022 en el estadio de Boca Juniors. Allí, el próximo 26 de marzo, el combinado nacional recibirá la visita de Ecuador en un partido en el que no podrá contar con Lionel Messi, quien deberá cumplir la sanción reglamentaria pendiente de su expulsión en la última Copa América. "La Pulga" sí podrá estar presente frente a Bolivia en la segunda fecha, que se jugará el 31 de marzo en La Paz. "EL DUEÑO DEL JUEGO" En una nota que le brindó a TyC Sports, Javier Mascherano resaltó las virtudes futbolísticas de Lionel Messi, lo calificó como "el dueño del juego" y detalló su visión: "Leo es un jugador que va a jugar hasta cuando quiera. La comprensión que tiene del juego es única. Eso te da la posibilidad de jugar hasta cuando quieras porque, más allá de que tenés que estar en un cierto nivel, no dependés de lo físico. Todos sabemos lo que va a hacer y hacia dónde va a ir; sin embargo, siempre termina libre. Es una cosa de locos. Eso es la comprensión única del juego que tiene y lo hace diferente. Es el dueño del juego", cerró el actual mediocampista de Estudiantes de La Plata. MACRI: FUNDACIÓN FIFA A 49 días de dejar la Presidencia de la Nación, Mauricio Macri fue designado ayer como presidente ejecutivo de la Fundación FIFA. "La organización busca generar un cambio social positivo a través del fútbol y la educación. El fútbol llega a millones de chicos, les enseña valores y les acerca herramientas que los van a acompañar siempre. Es un honor para mí poder trabajar junto a la FIFA para que este deporte que me apasiona les brinde a tantos chicos la oportunidad de educarse y progresar", señaló Macri a través de su cuenta de Twitter. Conocida la noticia, fueron múltiples los rechazos a su designación: desde Diego Maradona, Marcelo Tinelli y Rodolfo D´Onofrio hasta la propia AFA, la Superliga y muchas instituciones cuestionaron el nombramiento. ENTRE LOS CUATRO El Seleccionado Argentino Sub 23 quedó clasificado para el cuadrangular final del Torneo Preolímpico que se disputa en Colombia. Ese objetivo lo consiguió luego de su victoria 1-0 sobre Ecuador y la posterior victoria de Colombia sobre Venezuela. Los dirigidos por Fernando Batista acumulan tres triunfos en tres presentaciones y llegarán a la última fecha de la primera fase sin obligaciones (el jueves vs Venezuela). Luego sí iniciarán la etapa decisiva con el desafío de quedar entre los dos mejores del cuadrangular final para llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. ORTIGOZA, A RÍO CUARTO El mediocampista Néstor Ortigoza (35 años; ex Argentinos Juniors, San Lorenzo y Rosario Central) se convirtió en el gran pase de este receso de la Primera Nacional al firmar ayer con Estudiantes de Río Cuarto. "No vengo a pasear. Vengo a aportar mi granito de arena. Tuve propuestas de Primera División, pero decidí por el desafío de Estudiantes. Estoy muy contento de estar acá y mi familia también", señaló en su presentación. SIGUE BORRELLO A pesar de los cuestionamientos que recibió de un grupo de jugadoras, Carlos Borrello renovó su contrato con la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y seguirá siendo el entrenador de la Selección Argentina Femenina.



