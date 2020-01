La Auténtica Defensa. Edición del miércoles, 29/ene/2020 Breves: Polideportivas







FEDERER, CON SUFRIMIENTO Después de levantar siete match-points en el cuarto set, Roger Federer logró doblegar al estadounidense Tennys Sandgren y quedarse con el pase a las semifinales del Abierto de Australia. Finalmente, el suizo se impuso por 6-3, 2-6, 2-6, 7-6 (8) y 6-3. Su rival en la próxima instancia será el serbio Novak Djokovic, quien avanza a paso firme: ayer derrotó en sets corridos al canadiense Milos Raonic. Los otros dos semifinalistas se definían en la madrugada de hoy: Rafael Nadal jugaba ante Dominic Thiem, mientras Stanislas Wawrinka enfrentaba a Alexander Zverev. En el cuadro femenino, las primeras dos semifinalistas son: la número 1 del mundo, la local Ashleigh Barty (7-6 y 6-2 a Petra Kvitova) y la estadounidense Sofia Kenin (6-4 y 6-4 a Ons Jabeur). Por la parte baja, anoche se enfrentaban: Annet Kontaveit vs Simona Halep y Garbiñe Muguruza vs Anastasia Pavlychenkova. EL MENSAJE DE DELPO El tenista Juan Martín Del Potro volvió a pasar por el quirófano: fue intervenido quirúrgicamente en su rodilla derecha, tras sufrir fuertes dolores en los últimos meses. La cirugía fue en Miami y tras recibir el alta médica, el tandilense dejó un mensaje a través de sus redes sociales: "Ahora sí, con el alta médica rumbo a descansar a casa. Una vez más GRACIAS por todo el amor y apoyo que me dan en estos momentos difíciles. Un abrazo grande para todos", expresó en su cuenta de Instagram, junto a una foto en la que se lo ve con muletas. EL HOMENAJE DE LEBRON "Siento roto el corazón y estoy devastado mi hermano. Prometo continuar tu legado. Tu significas mucho para todos nosotros, especialmente para la Lakers Nation", escribió LeBron James, astro de la NBA y actual emblema de Los Angeles Lakers, tras la muerte de Kobe Bryant. La noche anterior al accidente de helicóptero que terminó con la vida de Bryant (41 años) y su hija Gianna (13), James había destronado a Kobe del tercer puesto de la lista de máximos anotadores en la historia de la NBA. Ese hito motivó un tuit de Bryant ("Sigue llevando el juego adelante. Mucho respeto, mi hermano") y también una llamada telefónica postpartido: "Justamente escuchaba tu voz en la mañana del domingo, cuando viajaba de Philadelphia a Los Angeles. Jamás me imaginé que esa iba a ser la última conversación que íbamos a tener. Por favor dame la fuerza suficiente desde los cielos y cuídame. Yo me encargo aquí, hasta que nos volvamos a ver, hermano", expresó James a través de Instagram. GIROLAMI, A FIAT Franco Girolami será piloto Fiat en la temporada 2020 del Súper TC 2000: el joven de Isla Verde manejará uno de los autos de la estructura de Ulises Armellini. De esta manera, quien fue campeón del Top Race en el 2018 reemplazará a Mariano Werner. En los últimos años, Franco fue invitado en diferentes oportunidades para correr los 200 Km del Súper TC 2000 en Buenos Aires y la última vez lo hizo en el equipo Chevrolet junto a Agustín Canapino. Además, en dicho equipo corrió el año pasado la fecha que el Súper disputó en San Martín, provincia de Mendoza. LEONAS, DE AMISTOSOS El Seleccionado Femenino de Hóckey sobre Césped disputó dos de los cuatro amistosos que tiene programados en Mar del Plata frente a España: en el primero, Las Leonas se impusieron por 2-1, mientras que en el segundo cayeron 3-0. Las dirigidas por "Chapa" Retegui se preparan para el debut en la FIH Pro League, pautado para el 7 de febrero frente a Estados Unidos en el CENARD.

