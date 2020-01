CAMBIO DE HORARIO ANTE INSTITUTO Ayer quedó confirmada la programación de la primera fecha de la segunda rueda del campeonato de la Primera Nacional y en la Zona B hubo una modificación en el horario del partido entre Instituto y Villa Dálmine: se mantuvo el domingo 9 de febrero, pero se adelantó a las 19.00 horas. La programación comenzará el viernes con dos encuentros: Quilmes vs Tigre y 19.05), Atlético de Rafaela vs Brown de Adrogué (21.00) y Gimnasia de Jujuy vs Deportivo Riestra (21.30). En tanto, el sábado jugarán: Defensores de Belgrano vs Gimnasia de Mendoza (17.00) y All Boys vs Chacarita (17.05). Mientras que el domingo, además e Instituto vs Villa Dálmine, habrá otr juego: San Martín de Tucumán vs Almagro (18.00). Y el lunes todo se cerrará con Santamarina vs Sarmiento (20.30). El club violeta presentó ayer a su tercera y última incorporación de este semestre: "La predisposición del club y el interés que me demostró Lucas (Bovaglio) fueron determinantes", admitió el atacante, quien ayer ya entrenó con sus nuevos compañeros. PRIMERA NACIONAL El atacante Fernando Brandán (29 años) fue presentado oficialmente ayer como tercer y último refuerzo de Villa Dálmine para la segunda rueda del campeonato de la Primera Nacional. El mendocino llegó desde San Martín de Tucumán y firmó un contrato por 18 meses con una cláusula de salida al culminar la actual temporada. "Llego con las mejores expectativas. Me recibieron muy bien, es un club muy cálido. Estoy con todas las ganas de prepararme de la mejor manera en estos días que quedan antes del reinicio del campeonato para estar a disposición del entrenador", señaló en el inicio de la conferencia de prensa que brindó junto al Presidente Diego Lis y el Director Deportivo, Gabriel Viglianti. Con pasado por las inferiores de Quilmes, su carrera comenzó a tomar impulso en el Torneo Federal A, primero en Racing de Olavarría (2012) y luego en Rivadavia de Lincoln (2012/13; 31 partidos y 7 goles). Esto motivó el interés de Aníbal Biggeri, quien lo llevó a Temperley, donde tuvo una destacada actuación tanto en la Primera B Metropolitana como en la Primera Nacional y la Superliga: en el Gasolero totalizó 103 partidos y convirtió 17 goles. En 2016 emigró para jugar en el Melbourne City de la Liga de Australia y luego regresó a nuestro país, donde sus últimos pasos fueron por San Martín de San Juan (en Superliga) y San Martín de Tucumán (Primera Nacional). "Soy un jugador ofensivo, aunque también puedo dar una mano en defensa, si es que el sistema lo necesita. Me caracteriza mi velocidad y mi energía para jugar", se definió ayer. De alguna manera, su llegada al Violeta le permitirá a Lucas Bovaglio contar con una alternativa más de ataque ante las bajas de Fabricio Brener (retornó a Belgrano), Marcos Arturia (rotura de ligamentos cruzados), Matías Ramírez (fractura del quinto metatarsiano) y Gastón Martiré (fue cedido a préstamo a Fundación Amigos de Mendoza). Por sus características, Brandan podría jugar como segunda punta junto a un centroatacante; podría ser un mediocampista externo con vocación ofensiva y capacidad para el retroceso (en un sistema 4-4-2, por ejemplo); e incluso, también podría ser un mediapunta o enlace. Al respecto, reveló que ya estuvo dialogando con el entrenador, aunque sin dar mayores precisiones: "Me comentó cuál era su idea y qué esperaba de mí. Igualmente, me conoce y sabe lo que puedo dar. Independientemente de eso, lo importante es que yo pueda brindarme al máximo". En cuanto a su decisión de venir a Campana para integrarse a Villa Dálmine, Brandan explicó: "La predisposición del club y el interés que me demostró Lucas (Bovaglio)" fueron determinantes en mi decisión. Sentí el compromiso y la calidez del club y estoy feliz de estar acá". Ayer, el atacante tuvo su primera práctica junto a sus nuevos compañeros, aunque trabajó diferenciado, haciendo hincapié en la preparación físico: "Estoy bien. Venía trabajando en San Martín y conociendo mi cuerpo sé qué tengo que ajustar para estar al 100 por ciento", aseguró. Finalmente, hizo su análisis del campeonato de la Primera Nacional desde la experiencia vivida el semestre pasado en Tucumán: "Conozco el torneo y es muy difícil para todos. Es irregular, impredecible. Las rachas son fundamentales y ojalá podamos tener nuestra serie positiva", remarcó.

BRANDAN JUNTO AL PRESIDENTE DIEGO LIS Y EL DIRECTOR DEPORTIVO GABRIEL VIGLIANTI #VillaDálmine El mediocampista ofensivo Fernando Brandán fue presentado oficialmente como nuevo refuerzo. Es el tercero que suma el Violeta en este receao después de Nicolás Femia y Saúl Nelle. pic.twitter.com/o3GllTrggj — Pablo Scoccia (@chuecosco) January 29, 2020

Villa Dálmine:

Fernando Brandan; "Llego con las mejores expectativas"

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar