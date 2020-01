Un motociclista impactó a un Corsa por detrás, voló contra la luneta trasera y rodó varios metros. Terrible golpe se pegó ayer por la tarde un motociclista cuando no alcanzó a frenar ni a esquivar a un Chevrolet Corsa que se trasladaba por Av. Varela y aminoró su marcha para bajar en Villegas. La Honda Tornado impactó contra el lateral izquierdo trasero del auto, y por la inercia el conductor voló impactando contra la luneta trasera para luego rodar varios metros sobre el asfalto, sufriendo golpes y laceraciones varias. Fue asistido por un móvil del SAME, que lo trasladó hasta el Hospital Municipal. Del operativo también participaron efectivos del Comando Patrulla Campana asignados a la zona 7.

El accidentado manejaba una Honda Tornado negra sobre Av. Varela.

#Ahora frenó para doblar a la izquierda y la moto se estrelló atrás. Un Corsa que venía de Las Acacias frenó en Av. Rivadavia y Villegas y atrás venía una Honda Totnado, el motociclista pegó en la luneta trasera y rodó varios metros, con varios cortes trasladó SAME 2, CP 7 pic.twitter.com/9rn1Nk6IKF — Daniel Trila (@dantrila) January 29, 2020

No alcanzó a frenar

