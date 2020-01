El Comando Patrulla Campana secuestró una moto cuyo conductor no tenía papeles y los números del motor no coincidían con la base de datos del Registro Automotor. Ante la duda, tres diferentes veces pidieron consultar la base de datos del Registro Automotor, probando si la letra i era una ele, o si el 9 era un 8… hasta que del otro lado contestaron: "Si los números tienen puntitos, deben estar clavados". Es decir, el motor tenía estampado a mano un número apócrifo. El joven, de unos 19 años, fue abordado por personal del Comando Patrulla Campana afectado a la zona 4, mientras circulaba en el barrio Urquiza con una Yamaha Crypton sin patente ni papeles, el lunes al mediodía. Le fue secuestrada hasta que pueda demostrar su propiedad.

Lunes al mediodía. No tenía papeles, ni patente. Y los números del motor estampados en el motor eran dudosos.

#Dato moto dudosa. En recorrido preventivo personal de Comando zona 4 identificó una Yamaha Crypton que al cursar la numeración de motor y cuadro al 911 no quedaba claro, por lo que Dirección de Tránsito procedió al secuestro de la misma hasta que presenten la documentación. pic.twitter.com/OJTUehpSnW — Daniel Trila (@dantrila) January 27, 2020

Números dudosos

