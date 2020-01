Se lo denunciaron vecinos a La Auténtica Defensa. Hicieron el reclamo a ABSA, pero no recibieron respuesta. Vecinos del barrio Dálmine viejo reclaman desde hace días por la rotura de un caño de agua en la intersección de las calles Luis Costa y Dante Alighieri. Según le comentaron a La Auténtica Defensa, la rotura tiene por lo menos tres semanas y, debido al gran caudal de agua que emerge hacia la superficie, el pavimento comenzó a aflojarse. Los vecinos realizaron la denuncia a Aguas Bonaerenses S.A. (ABSA) hace nueve días, recibiendo el número de reclamo 2889394. Sin embargo, desde la empresa no recibieron aun una respuesta positiva.



Quejas Vecinales:

