La Auténtica Defensa. Edición del jueves, 30/ene/2020 ¿Somos Realmente Libres?

"He estado tratando de alejarme de la lujuria, pero no estoy teniendo éxito", dijo un joven al sacerdote. El ministro le dijo: "Arrepiéntase verdaderamente de los errores. Ésta es la mejor manera de alejarse del pecado". Cuando nuestro encuentro con Dios es auténtico, reconocemos nuestros errores, pedimos perdón y nos arrepentimos. Esta decisión nos evita nuevos errores y la lujuria, "lo fácil" ya no nos atrae. Esto no significa que nunca volveremos a desviarnos, sino que lo evitaremos y confiaremos en la mano amorosa del Señor para protegernos de toda tentación. La vida pudo darnos momentos de placer, pero ahora, en esta nueva etapa de nuestras vidas, nuestros placeres son diferentes. Queremos aprender la Palabra, testificar nuestra plena felicidad, queremos hacer cosas que nos alimenten y edifica nuestra fe... Queremos hablar con Dios y escuchar Su voz. Y así, el pecado gradualmente dejará de involucrarnos y seremos mucho más felices y más bendecidos. Hasta que no nos arrepintamos de nuestros viejos pecados, no podemos sentirnos libres. Cuando esto sea cierto en nuestros corazones, entonces seremos "sal de la tierra". Claudio Valerio /// © Valerius /// valerius@fibertel.com.ar

