Efemérides del día de la fecha: 30 de Enero

DÍA ESCOLAR DE LA NO VIOLENCIA Y LA PAZ

Creado por iniciativa del profesor y poeta español Llorenç Vidal en el año 1964, este día tiene el objetivo de remarcar la importancia de una educación enfocada en la solidaridad, el respeto de los Derechos Humanos, la tolerancia, la no violencia y la paz; asimismo, se conmemora el fallecimiento del líder pacifista Mahatma Gandhi. Esta efeméride fue reconocida por La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) en el año 1993: "una educación inspirada en una cultura de no violencia y paz permite a nuestro alumnado adquirir conocimientos, actitudes y competencias que refuercen su desarrollo como ciudadanos globales críticos y comprometidos con sus derechos y los de otras personas."

Mohandas Karamchand Gandhi nació el 2 de octubre del año 1869 en Porbandar, India Británica. Proveniente de una familia de comerciantes acaudalados, Gandhi estudió Derecho en la University College de Londres. Tras graduarse regresó a la India con el propósito de establecerse en Bombay, no obstante, como no pudo lograrlo partió a Sudáfrica para trabajar en una empresa india; allí, fue discriminado por su color de piel con agresiones que marcaron el inicio de su lucha por los Derechos Humanos. Unió a toda la comunidad india en el Partido Indio del Congreso de Natal y en el año 1906, a raíz de una ley que obligaba a los indios a registrarse, comenzó protestas no violencias que luego de 7 años, en los que muchos fueron encarcelados, consiguió que el gobierno se sentara en la mesa de negociación.

A su regresó encabezó las luchas pacíficas por los derechos civiles de los indios lo que provocó que fuera preso por 2 años: "ir a prisión es un honor cuando el gobierno del país es injusto." En el año 1930 protagonizó la Marcha de la Sal, una protesta contra el monopolio británico de la sal en su país, por la que instó a los ciudadanos a boicotear a los ingleses llenando cuencos con agua del Océano Índico y dejándola evaporar para conseguir la sal lo que provocó su encarcelamiento por 9 meses y, posteriormente, el reconocimiento del derecho a recolectar sal. En la Segunda Guerra Mundial intensificó su reclamo por la independencia negándose a formar parte de la guerra, finalmente en el año 1947, el fin del conflicto bélico junto a la presión popular fueron claves para la independencia india: "no hay camino para la paz, la paz es el camino." Fue asesinado en el año 1948 por un radical hinduista.





ÚLTIMO CONCIERTO DE "THE BEATLES"

Estaba a punto de finalizar el primer mes del año 1969 cuando en el marco de la grabación de la película documental "Get Back", renombrada "Let it be", "The Beatles" subieron a la azotea del estudio de grabación "Apple Corps" para dar su último concierto. Dos largos años habían pasado desde aquel remoto día del año 1966 en el que habían tocado ante sus fanáticos en el Candlestick Park de San Francisco finalizando el "USA Tour." La idea era darle un gran cierre al audiovisual por lo que se pensó realizarlo en el crucero transatlántico Reina Isabel, el Teatro Palladium, el estadio Roundhouse hasta las pirámides de Giza pero terminó ganando la idea de subir las escaleras: "subimos al techo para resolver la idea del concierto en vivo, porque era mucho más simple que ir a otro lado; tampoco nadie había hecho eso, por lo que sería interesante ver qué sucedía cuando comenzáramos a jugar allí. Fue un lindo y pequeño estudio social" afirmó George Harrison en el libro "The Beatles: Anthology."

Aquel mediodía dominado por el frío invernal los trabajadores de los alrededores se sorprendieron cuando escucharon la música dividiéndose entre los que la disfrutaban durante el almuerzo y los que la consideraban molesta. Las brisas heladas no habían impedido que tocaran durante 42 minutos las canciones "One after 909", "Dig a pony", "Don´t let me down", "Get Back" y "I´ve got a feeling." Antes de que el concierto fuera terminado por la policía, llamada por las quejas de ruidos molestos, John Lennon dijo: "quiero agradecerles a todos, en nombre de la banda y de todos los que estamos aquí. Esperamos haber pasado su audición".

SE PATENTA LA CAJA REGISTRADORA

Un día como hoy en el año 1883, James Ritty y John Birch patentaban la caja registradora bajo el número 271,363. Inspirado en la máquina que contaba las revoluciones del propulsor de un barco a vapor, Ritty inventó la caja registradora en el año 1879 con el fin de evitar que los empleados de su bar siguieran robando sus ganancias.