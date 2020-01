P U B L I C



Jornadas de pesca un tanto difíciles se vienen presentando dado a la intensidad de los vientos en estos últimos tiempos, sumado a la bajante que se mantiene en gran parte de la semana lo que obliga a extremar las precauciones en la navegación. Si bien la temporada estival ingresó con muchas expectativas con respecto a la pesca, la misma se mantiene un tanto inestable, así lo pudimos comprobar en varias de nuestras últimas jornadas de pesca. En esta oportunidad, con presencia de fuertes vientos del sector Noreste, no pudimos concretar el viaje hasta el Paraná Bravo y nos obligó a buscar el reparo necesario dentro del Pasaje Talavera nuestro plan B. Dentro del pasaje aguas arriba del kilómetro 194 buscamos una profundidad media de unos siete metros para fondear nuestra embarcación, lo que nos posibilitó también tener buena profundidad de pesca río afuera e inmediaciones de juncales a tiro de caña hacia la costa. Con respecto a las carnadas utilizadas, en esta ocasión, me incliné por tentar a las esquivas bogas con maíz fermentado y maza de ajo, colocando unos cuatro granitos de maíz por anzuelo y tapando a los mismos con una generosa porción de maza, a lo cual los piques no se hicieron esperar con respuestas de boguitas que promediaron el kilo y medio de peso, dando estas una más que importante pelea hasta llegar a bordo, por supuesto fotos, filmación y al agua. Por su parte mi compañero Jorge Robson quien estaba realizando intentos de encarnes con pulpitos de lombrices muy efectivas daba con la presencia y capturas de muy lindos porteñitos y bagres amarillos, pesca a la cual también me sumé. Mientras el viento no cesaba no podíamos tener ni la mínima intención de movernos de lugar. Además el pique que se nos estaba dando no era nada despreciable, por lo menos muy entretenido. Promediando el mediodía con menos intensidad de marejada y viento nos movimos a otro punto del Pasaje pero con menores resultados de piques que solo dieron para especies menores. De esta manera y con mucha precaución llegamos aguas abajo a las inmediaciones del puente cerca del puerto cerealero sobre el Guazú. En esta nueva posición, prácticamente pegado a la costa para evitar el viento, reacondicionamos nuestros equipos y carnadas para realizar nuevos intentos. Las respuestas para Jorge se abrieron inmediatamente con muy lindos ejemplares de pati y bagres amarillos. En mi caso en particular y en la continuidad de buscar las bogas di con otro lindo ejemplar que promedió cerca de los dos kilos. Promediando las 15:00 horas dimos por concluida esta nueva jornada de pesca, en donde no pudimos tal vez buscar e intentar con algunas especies como tarariras, dorados y algunos manduví utilizando elementos de flote o artificiales por el accionar del viento, quedándonos entonces pendiente para otra oportunidad. En nuestro programa televisivo Nº812 de esta semana te mostramos todo lo comentado en esta nota el que podes ver a través de nuestra página www.semanariopescador.com.ar y en nuestro canal de YouTube. Nuestro programa radial por FM Simple 97.3 mhz hoy y todos los días jueves de 20:00 a 21:30 horas entérate del más completo informe del pique a través de relevamientos propios y de calificados corresponsales y especialistas con la participación especial y comentarios de Horacio Palacios y Jorge Alberto Robson, además de Horacio Pascuariello de Crónica Pesca, Wilmar Merino de Viva la Pesca diario Popular y columnista de revista Weekend, Jorge Virgilio desde Tandil de Planeta pesca Radio. Daniel Console del Diario Oral del Pescador y Daniel Rodríguez del portal Sentí y columnista de revista Weekend con la dirección general de Luis María Bruno comunícate con nosotros a través del 03489-15-662887 también encontrarnos por www.semanariopescador.com.ar las 24 horas.

Respuestas de bogas que promedian los dos kilos por el Pasaje Talavera.



Semanario del Pescador:

Bogas y Variada de Temporada

Por Luis María Bruno

