El entrenador de Ciudad de Campana destacó la victoria ante Independiente en Zárate. "Tuvimos un segundo tiempo muy bueno, con un gran rendimiento colectivo", afirmó. El próximo compromiso del Tricolor será mañana ante Social de Alejandro Korn, nuevamente como visitante. El domingo, Ciudad de Campana comenzó su andar en la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes con la obligación de remontar el magro arrastre de la primera si quiere alcanzar un lugar en los playoffs. Y el inicio no pudo ser mejor: victoria 76-63 como visitante sobre Independiente de Zárate. "Fue un gran triunfo, de visitante, contra un rival que está por encima nuestro. Es un triunfo que sirve mucho en lo anímico y nos permite achicar márgenes de diferencia", señaló al respecto el entrenador Sebastián Silva. En cuanto al partido, que tuvo al CCC en desventaja en doble dígito durante el primer tiempo, el coach Tricolor señaló: "Somos dos equipos que se conocen muy bien. En el primer tiempo, ellos impusieron las condiciones y nos obligaron a jugar lejos de la línea de 3 puntos. Además, no teníamos fluidez ni buenos ángulos de pases; estábamos muy forzados y nos anulaban a nuestros principales anotadores. Defensivamente alternamos buenas y malas, pero eran ellos los que estaban más en juego". En ese trámite, Silva destacó el ingreso del juvenil Máximo Fritzler (U17): "Nos contagió, nos dio energía, nos puso más agresivos y nos permitió correr. Así logramos reducir la diferencia". Por ello, Ciudad se fue apenas cinco puntos abajo al entretiempo, momento en el que, desde la planificación, empezó a cambiar el rumbo del juego: "Ajustamos situaciones defensivas que no estábamos resolviendo bien, sabiendo que desde la defensa íbamos a poder mejorar en ataque. Soltamos al pivot, presionamos más y empezamos a hacer cambios continuos en la defensa perimetral. Pudimos empezar a correr para tener mejores opciones ofensivas y también le encontramos la vuelta al atrape que nos realizaban en los picks a la bola. Así pudimos encontrar a Matías Nieto (goleador del partido con 21 puntos), que tenía ventaja contra su defensor. Además, en algunas transiciones se abrió el aro y, así, el partido. El segundo tiempo fue muy bueno, con un gran rendimiento colectivo", detalló el entrenador. Para esta segunda fase del Torneo Provincial, el CCC ya no cuenta con Camilo Cáceres (lesión ligamentaria de rodilla) ni Santiago Fernández (cuestiones personales) y reemplazó a Nicolás Oscariz con la llegada de Bernardo Laguzzi ("Cumplió con creces, sobre todo en el aspecto defensivo. Es un chico aguerrido, con experiencia", lo definió Silva). A ese panorama debió agregarle la baja de último momento de Alejo Fioretto por lesión. "Veníamos sumando muchas cosas que nos tiraban para atrás, pero con empuje y la participación de juveniles como Máximo Fritzler y Emilio Polese pudimos estirar la rotación, llegar con resto al cierre de juego y quedarnos con un triunfo vital. Estamos bien como grupo, venimos entrenando muy bien y el objetivo es partido a partido, con la ilusión de llegar al repechaje para disputar un playoff por un lugar en Cuartos de Final", sintetizó el coach Tricolor. El próximo compromiso de Ciudad será mañana viernes frente a Social de Alejandro Korn como visitante. "No les pudimos ganar en la primera fase ninguna de las dos veces que jugamos. Hoy estamos igualados en la tabla, así que afrontaremos un partido muy importante, que seguramente será muy duro. Debemos tratar de imponer nuestro juego", adelantó Silva respecto a este choque correspondiente a la segunda fecha de la Zona B de la segunda fase del Provincial.

