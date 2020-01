Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 30/ene/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del jueves, 30/ene/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

ARRANCA LA FECHA 18 Esta noche, desde las 21.10 horas, se pondrá en marcha la 18ª fecha del campeonato de la Superliga cuando Vélez Sarsfield reciba la visita de Aldosivi de Mar del Plata, equipo en el que juega el campanense Nazareno Solís. Los dirigidos por Gabriel Heinze comparten el 4º puesto de la tabla con 29 puntos (a cuatro del líder River Plate), mientras el Tiburón llegará a Liniers buscando su segunda victoria del año (le ganó 2-0 a Lanús la fecha pasada) para seguir engrosando su promedio (hoy está en zona de descenso). GAICH, RUMBO A BÉLGICA San Lorenzo llegó ayer a un acuerdo para la venta de Adolfo Gaich a Brujas de Bélgica. El delantero de 20 años, una de las grandes promesas del fútbol argentino, se irá a Europa a cambio de 14 millones de dólares para la institución, una cifra que podría elevarse si se cumplen ciertos objetivos deportivos. El atacante se encuentra con la Selección Argentina disputando el Preolímpico Sub 23 de Colombia, que definirá dos plazas en Tokio 2020. Cuando concluya dicho torneo, Gaich emigrará al fútbol europeo, habiendo disputado apenas 23 partidos en la Primera de San Lorenzo (convirtió 7 goles). De esta manera, el Ciclón se desprendió de dos de sus centrodelanteros en este mercado de pases, dado que anteriormente había vendido al campanense Nicolás Blandi al Colo Colo de Chile. VUELVE MARCOS ROJO El defensor Marcos Rojo volverá al fútbol argentino y será nuevo refuerzo de Estudiantes de La Plata. Fue Carina Olivera, la madre del defensor, la que se encargó de confirmar la operación, incluso antes que los clubes: "Te deseo lo mejor en tu vuelta a tu querido Estudiantes, que Dios te bendiga y te ilumine, te amo con el alma. Mami", escribió en redes sociales. De esta manera, el Pincha suma su cuarta incorporación tras los arribos de Javier Mascherano, Martín Cauteruccio y Mauro Dïaz (además, Lucas Rodríguez retornó de su préstamo en DC United). Para Rojo será el regresó a Argentina después de nueve años en Europa y en el marco del contrato que mantiene con el Manchester United (donde ha tenido pocas oportunidades) hasta 2021. ¿PIATTI, AL TALADRO? El mediocampista Ignacio Piatti (34 años) habría alcanzado un acuerdo con Banfield para retornar al fútbol argentino. Después de su experiencia en el Montreal Impact de la Major League Soccer de Estados Unidos (donde se encuentra desde 2014 e hizo una gran campaña: 71 goles en 134 partidos), el jugador quedó en libertad de acción y se sumaría al Taladro, una decisión que sorprende después que clubes importantes como San Lorenzo e Independiente (que ya disfrutaron de Piatti) se hayan mostrado interesados en "repatriarlo" en cada mercado de pases. SIGALI: FE DE ERRATAS En nuestra edición de ayer se consignó que el campanense Leonardo Sigali no había estado entre los convocados de Racing Club, cuando en realidad ingresó a los 10 minutos del segundo tiempo del partido que La Academia empató 1-1 el último domingo frente a Atlético Tucumán. Bien por el Oso, que finalmente pudo regresar a la competencia después de aquella lesión que había sufrido jugando frente a Boca Juniors en La Bombonera.



