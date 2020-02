La Auténtica Defensa. Edición del viernes, 31/ene/2020 Le destrozó una pierna:

Postrada en la cama tras sufrir el ataque de un perro







Ocurrió hace diez días en el barrio Héroes de Malvinas. A la mujer tuvieron que darle 60 puntos. El animal, que pertenece a su vecina, se habría escapado. Está bajo observación para saber si tiene rabia. Una vecina de la calle Isla Soledad del barrio Héroes de Malvinas está postrada con una pierna destrozada y sin saber qué secuelas tendrá tras su recuperación. El pasado lunes 20 de enero Ema Barragán, de 53 años y cinco hijos, fue atacada por el perro de una vecina, que de haber elegido otra parte de su cuerpo como blanco habría amenazado seriamente su vida. Autoridades tienen al animal bajo observación para saber si tiene rabia. "Cuando la vi, lo único que atiné a hacer fue correr a casa, envolverla en un toallón y salir apurado (hacia la clínica)", contó el marido de la víctima, Eleuterio Dos Santos, en diálogo con La Auténtica Defensa. El perro tiene un porte superior al promedio y no sería de raza pura. Según Eleuterio nunca andaba suelto: cometió el ataque luego de escaparse por una ventana. Ema ahora transita una lenta recuperación en su casa, asistida por enfermeros y su familia. La vecina propietaria del animal se puso a su disposición. Para reconstruir el miembro tuvieron que darle 60 puntos de sutura. Sin embargo, todavía no sabe cómo quedará una vez que la herida sane: los médicos ya le advirtieron que podría haber secuelas que compliquen su andar. Es que el animal le desgarró el gemelo y le destrozó el tendón de Aquiles de la pierna derecha, de acuerdo a la información brindada a este medio por su esposo. Días después del ataque, su hija Agostina compartió en las redes sociales una impactante foto de la pierna de su mamá destrozada por el animal. Así se conoció el caso entre la comunidad. "Mi vieja está viva porque le mordió la pierna pero si hubiese sido el abdomen o la cara no lo hubiera podido contar", escribió la joven en su cuenta de Facebook. Y le quitó la culpa al perro: "Creo firmemente que no fue culpa del animal sino (de) quien lo cría y le da amor". La Auténtica Defensa se comunicó con autoridades municipales, quienes confirmaron el caso y señalaron que tienen identificado y bajo observación al animal con el objetivo de determinar si padece rabia, una enfermedad vírica que afecta al sistema nervioso central de los mamíferos y puede ser contagiada al ser humano. "El perro con rabia muerde producto de su degeneración neuronal", explicaron desde el Municipio. El protocolo provincial vigente frente a la mordedura de un animal es tenerlo bajo observación durante 10 días y, de evidenciarse signos de rabia, aplicar la vacuna a la víctima. Sin embargo, a Ema le aplicaron las vacunas por prevención ya que el perro que la atacó no fue puesto bajo observación sino hasta esta semana. No pudo confirmarse si el animal apuntado arrastra otros casos de agresión a vecinos u otros animales. Directivos de la sociedad de fomento Barrios Amigos -que nuclea Héroes de Malvinas, Federal y Santa Florentina- no tenían registros al respecto. "Tenemos que esperar por lo menos 20 días para que le saquen los puntos, después veremos si podrá caminar con muletas o lo que sea. Esto no va a ser de un día para otro, van a pasar meses", comentó Eleuterio sobre la recuperación de su mujer, víctima de otro perro sin control.

LA VÍCTIMA FUE ATENDIDA EN EL SANATORIO AUGUSTO VANDOR, DONDE LE TUVIERON QUE LLEVAR UNA TAREA DE RECONSTRUCCIÓN DE SU PIERNA DERECHA. LE ADVIRTIERON QUE PODRÍAN QUEDAR SECUELAS. (IMAGEN ILUSTRATIVA)





EL PERRO ATACANTE FUE PUESTO EN OBSERVACIÓN (IMAGEN IUSTRATIVA)



Le destrozó una pierna:

Postrada en la cama tras sufrir el ataque de un perro

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar