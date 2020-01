Por la 2da. fecha de la segunda fase del Torneo Provincial de Básquet, el Tricolor va por una nueva victoria después de haber vencido a Independiente de Zárate. Con el impulso que le dio la victoria del pasado domingo frente a Independiente de Zárate como visitante, Ciudad de Campana enfrentará esta noche a Social de Alejandro Korn como visitante por la segunda fecha de la segunda fase del Torneo Provincial de Clubes 2019/20. El encuentro se disputará desde las 21.30 horas y será vital para las aspiraciones del Tricolor de llegar a los playoffs. Actualmente, ambos equipos están igualados en el sexto puesto de la tabla de posiciones del Grupo B. Los antecedentes no favorecen al CCC: Social lo superó tanto en el debut en este Provincial (79-75 en Alejandro Korn) como en la primera fecha de la segunda rueda de la primera fase (69-65 en Campana). "Debemos tratar de imponer nuestro juego, porque ellos tienen oficio, te llevan al roce, te incomodan y te hacen jugar feo", señaló el entrenador Sebastián Silva respecto al compromiso de esta noche. Los otros encuentros del Grupo B de esta segunda fecha de la segunda fase serán: Platense de La Plata vs Independiente de Zárate; Costa Sud de Tres Arroyos vs Sportivo Pilar; y Pueblo Nuevo de Olavarría vs Independiente de Tandil. En tanto, por el Grupo A se enfrentarán: Colón de Chivilcoy vs Regatas de San Nicolás; Sarmiento de Coronel Suárez) vs Blanco y Negro de Coronel Suárez; Belgrano de San Nicolás vs Atenas de La Plata; y Racing de Olavarría vs Sporting de Mar del Plata.

CIUDAD VUELVE A ALEJANDRO KORN: EN EL DEBUT DE ESTE PROVINCIAL CAYÓ 79-75 EN OCTUBRE PASADO.



Básquet:

Ciudad de Campana juega esta noche en Alejandro Korn

