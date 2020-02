Nuestros lectores siguen escribiendo al WhatsApp +54 9 3489 488321 reportando distintas problemáticas en nuestra ciudad.

RARA SEÑALIZACIÓN

"Maipú entre Castilla y Beruti (barrio Villanueva), gran pozo hay. Los palos que pusieron los señores del agua es un peligro para cualquiera que pase en moto y/o auto. Ya hicieron varios reclamos pero por el momento nada", muestra María.

PELIGRO ELÉCTRICO

"No sé si hay tensión o no, pero me aterra que esto esté tan expuesto a la altura de las manos de los chicos del Parque Urbano. Difundir, por favor", muestra Joe.

#QuejaVecinal cayó un árbol seco de los que recibían descarga de los cables de media tensión en Fernández y Larralde, barrio San Jacinto. El tronco quedó cruzado sobre la vereda interrumpiendo el paso de peatones. @CeMAV_Campana pic.twitter.com/tmQ3NqeBZX — Daniel Trila (@dantrila) January 30, 2020

