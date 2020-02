5 claves para cuidar la salud en épocas de calor extremo El verano predispone a la realización de actividad física y de entrenamientos al aire libre aprovechando los días de sol y el buen clima. El doctor Fernando Carlé, médico especialista de la División Cardiología del Hospital de Clínicas elaboró una serie de recomendaciones para quienes deseen realizar deportes durante el verano. -Horarios: son adecuados los horarios más frescos, especialmente por la mañana temprano o por la tarde, luego de la caída del sol. -Hidratación: es muy importante mantenerse hidratado, sobre todo en verano. Se deben tomar líquidos antes, durante y después del ejercicio. Deben ingerirse alrededor de 120 a 150 ml de líquido cada 15 a 20 minutos aproximadamente. El mecanismo de la sed es un signo tardío de falta de líquido en el cuerpo. -Lugares: Teniendo en cuenta que la mayoría de las plazas son de cemento conviene realizar deportes acuáticos donde el cuerpo pierde 25 veces más calor. De no ser posible se recomienda buscar lugares que sean frescos, donde corra brisa o viento. -Vestimenta: Debe adecuarse a condiciones meteorológicas. En días de calor es preferible usar ropa liviana, de colores claros y telas que retengan la humedad. No es bueno salir sin remera y no se debe olvidar la protección de la piel ante los rayos nocivos del sol. -Intensidad: El entrenamiento debe ser individual, adecuado a la edad y estado de salud de la persona. Los objetivos elegidos tienen que ser posibles y no implicar riesgos para la salud. La cantidad e intensidad de entrenamiento deben incrementarse en forma progresiva: primero se aumenta la frecuencia semanal, luego el volumen y finalmente, la intensidad.

Imagen ilustrativa.



Entrenar en verano:

Que hay que saber para hacer actividad física en época de altas temperaturas

