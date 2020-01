Efemérides del día de la fecha: 31 de enero

P U B L I C



DÍA INTERNACIONAL DEL MAGO Instaurado en un Congreso Internacional de Magia llevado a cabo en Segovia, España, en el año 1953, en este día se conmemora el fallecimiento de Juan Bosco, patrono de los magos e ilusionistas. Beatificado en el año 1929 y canonizado por el Papa Pío XI en el año 1934, fue proclamado oficialmente "Padre y Maestro de la Juventud" por el Papa Juan Pablo II en el año 1989. No obstante, otros magos consideran que esta efeméride se celebra el 31 de octubre, fecha en la que falleció Harry Houdini. Giovanni Melchiorre Bosco nació el 16 de agosto del año 1815 en I Becchi, Reino de Piamonte- Cerdeña. Marcado por un sueño en el que se le aparecía la Virgen María, a los 9 años supo que su destino estaba ligado a la religión por lo que a los 20 años ingresó al Seminario Diocesano de Chieri; 6 años después, fue ordenado sacerdote por el arzobispo de Turín y celebró su primera Eucaristía en la Iglesia de San Francisco de Asís en Turín. Identificado con los niños pobres de Turín por su pasado humilde, Bosco fundó la Congregación Salesiana y empezó a escolarizarlos y enseñarles oficios con el fin de que tuvieran una mejor vida; por otra parte, utilizaba la magia para atraer a los jóvenes a la Iglesia a la vez que se valía de la misma para recolectar fondos para los más necesitados. Falleció en Turín, Reino de Italia, en el año 1888. FALLECE "CHANGO NIETO" Carlos Alberto Nieto nació el 8 de abril del año 1943 en Campamento Vespucio, Salta. Debido a los problemas laborales de sus padres, a los 17 años llegó a la ciudad de La Plata manteniendo con él su pasión por el folclore que manifestó abiertamente con su canto. En tiempos en los que el folclore se reproducía por incontables horas en la radio, "Chango" inició junto a sus compañeros el conjunto "Los Sin Nombres" que no permanecería mucho tiempo en el escenario, ya que, al poco tiempo se disolvió. No obstante, esto no impidió que se siguiera presentando en peñas a cantar pretendiendo hacer lo que más disfrutaba y distenderse de los estudios; sin embargo, un golpe de suerte cambió su vida por completo cuando el cantante y compositor Hernán Figueroa Reyes lo escuchó, e impresionado por su talento, lo llevó a la discográfica "CBS": "de la mano de él logré una prueba en la CBS. El capo de la compañía, que era norteamericano, dijo: ´me gusta. Tiene voz de indio.´ Y grabé." Así, en el año 1970 lanzó su disco debut "Nieve" que tuvo un buen recibimiento general de la crítica y el público. Previamente, en el año 1965, ganó el Premio Revelación en el Festival Cosquín, un gran paso que afianzó su carrera: "resultó todo muy vertiginoso: Figueroa Reyes me comenta de ir a Cosquín y así fue. Al poco tiempo estaba en la plaza de Cosquín conversando con una morochita flaca. ¡Era Mercedes Sosa! Te estoy hablando de 1965: salí Revelación del Festival. Uno de los consejos que me dio Figueroa Reyes fue: ´si vas a ser atrevido no te pongas poncho de gaucho. Ponete traje´" le comentó a "Clarín." A su regreso a Buenos Aires fue convocado para participar en el exitoso programa televisivo "Sábados Circulares" conducido por "Pipo" Mancera. A lo largo de los años trascendió con las canciones "Luna cautiva", "Salta de mi niñez", "Amor de los Manzanares", "Bagualero soy", "La rubia Moreno" y "Sembrando coplas." En lo que respecta a los premios en el año 1980 fue galardonado con el tercer premio en el Festival OTI de la Canción, en los años 1985 y 1995 recibió el Diploma al mérito de la Fundación Konex y en los años 2000, 2001 y 2007 obtuvo los Premios Estrella de Mar. Falleció en el 2008 en Buenos Aires. SE ABRE EL PRIMER MCDONALD´S EN LA UNIÓN SOVIÉTICA Un día como hoy en el año 1990, se abría en la plaza Pushkin de Moscú el primer McDonald´s de la Unión Soviética. Arribó al país en el marco de la reforma económica "Perestroika" implementada por el presidente Mijaíl Gorbachov, la misma buscaba reestructurar la economía a través de la apertura de las relaciones con occidente y de la economía; aquel día 30.000 soviéticos hicieron kilómetros de cola para poder entrar al famoso establecimiento de comida rápida que, para controlar el caudal de gente, tuvo que recurrir a la policía para evitar problemas. Con el motivo de celebrar los 30 años en Rusia, la cadena estadounidense tenía planeado cobrar la comida al precio que valía en el año 1990 pero como Moscú decidió cerrar las fronteras con China se canceló el festejo para evitar la propagación del coronavirus.



Efemérides del día de la fecha: 31 de enero

