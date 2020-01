Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 31/ene/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 31/ene/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

DJOKOVIC FINALISTA Las semifinales del cuadro masculino del Abierto de Australia se abrieron con el 50º enfrentamiento entre Novak Djokovic y Roger Federer. Y el serbio se quedó con su 27ª victoria del historial al imponerse 7-6, 6-4 y 6-3 sobre la leyenda suiza, quien jugó con molestias en el aductor. "Roger no estaba ni cerca de su nivel. Lo respeto por haber salido a jugar y porque cuando recibió atención médica en el segundo set jugó hasta el final. Se podía ver en sus movimientos que estaba dolorido", lo destacó Djokovic, quien tendrá la oportunidad de alzarse con su 17º título de Grand Slam y, además, recuperar el Nº 1 del mundo. Su rival en la final en el Melbourne Park se definía en la madrugada de hoy, en el duelo que protagonizaban el austríaco Dominic Thiem y el alemán Alexander Zverev. KENIN VS MUGURUZA En tanto, en el cuadro femenino, las semifinales dejaron dos grandes sorpresas. En primer lugar, la estadounidense Sofia Kenin (21 años; 15ª preclasificada) eliminó a la local Ashleigh Barty, actual N° 1 del mundo, al vencerla por 7-6 y 7-5. Y luego, la española Garbiñe Muguruza (32ª del ranking; después de haber sido N° 1 en 2017) superó 7-6 y 7-5 a la rumana Simona Halep (3ª). Ahora, Kenin y Muguruza se enfrentarán por el título del Abierto de Australia; para la estadounidense (de origen ruso) será su primera final major, mientras que la española va por su tercer título de Grand Slam (ya conquistó Roland Garros 2016 y Wimbledon 2017). BÁSQUET: LIGA NACIONAL Sin participación del alero campanense Juan Martín Fernández (20 años), Peñarol de Mar del Plata (9-9) cayó 83-79 como visitante ante Olímpico de La Banda (6-8) en la jornada del miércoles de la Liga Nacional de Básquet. Además, en esa misma jornada, San Lorenzo (14-11) aplastó 97-71 como visitante a Argentino de Junín (8-10); Platense (7-9) venció 57-48 como local a Boca Juniors (8-9); y San Martín de Corrientes (10-5) superó 95-66 a Weber Bahía Basket (8-8). VOLEY: COPA LIBERTADORES En la segunda jornada de la segunda edición de la Copa Libertadores de Vóley, que se está desarrollando en el Polideportivo Roberto Pando de San Lorenzo, Obras de San Juan derrotó 3-2 a Minas de Belo Horizonte con parciales de 25-20, 27-25, 21-25 y 21-25 y 15-11. De esta manera, el elenco sanjuanino se recuperó de la caída de su debut ante SESC de Río de Janeiro. En tanto, Ciudad de Buenos Aires cayó en su primera presentación por 3-2 ante SESI de San Pablo (25-15, 16-25, 25-20, 22-25 y 15-11). CAMINO A TOKIO 2020 El santafesino Germán Chiaraviglio, finalista en los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 en salto con garrocha, conquistó ayer su segunda medalla dorada del año al ganar el Grand Prix Internacional de atletismo indoor de Cochambamba, Bolivia con marca de 5,40 metros. Este certamen brindó puntos para la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, por lo que el garrochista de 32 años (27º del ranking mundial) dio un paso al frente en busca de ese objetivo, aunque seguirá buscando la marca mínima (5,80) en próxima competencias. LA GARRA, CON FIXTURE La Selección Femenina de Handball ya conoce la sede y la programación del Preolímpico que repartirá las últimas plazas disponibles para los Juegos de Tokio 2020. Las dirigidas por Eduardo Gallardo, que obtuvieron la medalla plateada en los Panamericanos de Lima 2019 y un histórico 16º puesto en el Mundial de Japón 2019, se enfrentarán del 20 al 22 de Marzo con Senegal, Suecia y España en el Polideportivo Pla de l’Arc de Valencia.



