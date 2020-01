Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 31/ene/2020. Más de "Breves - Actualidad Deportiva" en Edición del viernes, 31/ene/2020. Ocultar Titulares Ocultar Titulares Titulares de Breves - Actualidad Deportiva: Breves: Polideportivas Breves: Fútbol Temas: Breves - Actualidad Deportiva Breves - Actualidad Nacional Locales - Deportes Locales - Espectáculos Locales - Información General Locales - Policiales - Sociedad Locales - Política y Economía Nacionales e Internacionales Sociales (Calendario) Horóscopos de la Semana Ediciones Anteriores P

SUPERLIGA: FECHA 18 Anoche, al cierre de esta edición, Vélez Sarsfield abría la 18ª fecha del campeonato de la Superliga frente a Aldosivi de Mar del Plata (el campanense Nazareno Solís arrancaba en el banco de suplentes). En tanto, esta noche sigue la actividad en Parque Patricios, donde Huracán recibirá la visita del Gimnasia (LP) de Diego Armando Maradona. Luego, la programación de esta jornada se completa de la siguiente manera: -Sábado: Independiente vs Rosario Central (17.35), Estudiantes de La Plata vs Unión de Santa Fe (19.40), Atlético Tucumán vs Defensa y Justicia (19.40) y Argentinos Juniors vs Racing Club (21.45). -Domingo: River Plate vs Central Córdoba (17.35), Lanús vs Godoy Cruz (19.40), Colón vs Banfield (19.40) y Talleres vs Boca Juniors (21.45). -Lunes: Patronato vs Arsenal (19.00) y Newells vs San Lorenzo (21.10). COPA ARGENTINA 2020 Ayer se realizó el sorteo del cuadro de la edición 2020 de la Copa Argentina, que en esta oportunidad no contará con la participación de Villa Dálmine (no clasificó al quedar 8º en su zona de la Primera Nacional). En dicho sorteo, los cruces más destacados son los de Boca y San Lorenzo, que jugarán ante Claypole y Liniers, equipo de la Primera D; mientras el campeón defensor, River Plate, debutará ante Defensores de Pronunciamiento (Entre Ríos). Xeneizes y Millonarios podrían chocar en la tercera ronda (Octavos de Final) en caso de avanzar. Todos los duelos de primera fase serán los siguientes: Newells vs Peñarol (SJ) o Desamparados (SJ); Sarmiento (J) vs Douglas Haig o Defensores de Villa Ramallo; Aldosivi (MdP) vs Talleres (RE); Temperley vs Deportivo Riestra; Arsenal vs Huracán Las Heras; Estudiantes (Río Cuarto) vs Chaco For Ever o Sarmiento de Resistencia; Talleres (C) vs Atlético Rafaela; Vélez Sarsfield vs Camioneros; Rosario Central vs Boca Unidos de Corrientes o San Martín de Formosa; Godoy Cruz vs J.J. Urquiza; San Martín (T) vs San Martín (SJ); Racing Club vs Unión de Sunchales o Sportivo Belgrano (SF); San Lorenzo vs Liniers; Defensa y Justicia vs Estudiantes (BA); Tigre vs Alvarado (MdP); Independiente vs Villa Mitre (BB); Boca Juniors vs Claypole; Defensores de Belgrano vs Almirante Brown; Atlético Tucumán vs Comunicaciones; River Plate vs Defensores de Pronunciamiento; Huracán vs Sp. Las Parejas o Estudiantes (SL); Atlanta vs Villa San Carlos; Patronato vs Instituto; Lanús vs Real Pilar; Gimnasia (LP) vs Sportivo Barracas; Unión (SF) vs Dock Sud; Colón vs Ferro de La Pampa o Cipolleti; Argentinos Juniors vs Cañuelas; Estudiantes (LP) vs Laferrere; Central Córdoba (SdE) vs San Telmo; Platense vs Deportivo Madryn; y Banfield vs Güemes (SdE). Y GAICH SE QUEDA Cuando parecía que estaba todo cerrado, la venta de Adolfo Gaich al Brujas de Bélgica quedó atrapada en detalles que no se resolvieron entre el equipo belga y San Lorenzo. Así, todo indicaba ayer que el delantero continuará en la entidad de Boedo por ahora, cuando 24 horas antes tenía el permiso listo para volverse de urgencia a Argentina desde Colombia (donde está disputando el Torneo Preolímpico Sub 23) para realizarse los estudios médicos correspondientes a la transferencia. DOBLETE Y 500 TRIUNFOS Por los Octavos de Final de la Copa del Rey, Lionel Messi marcó por duplicado en la goleada 5-0 del Barcelona sobre el Leganés. De esa manera, "la Pulga" alcanzó las 500 victorias con la camiseta Blaugrana y se convirtió en el jugador con más partidos ganados en un equipo español en competencias oficiales. En total, el rosarino suma 710 partidos, 622 goles y 34 títulos en el Barsa



