Renunció Deppeler al Tribunal de Trabajo Nº 3

Se desempeñaba como Secretario en la dependencia inaugurada en octubre último. Fuentes judiciales aseguraron que el Dr. Alejandro Deppeler, presentó la renuncia al cargo de Secretario del Tribunal de Trabajo Nro. 3 del Departamento Judicial Zárate-Campana, creado en octubre pasado. La determinación de Deppeler generó gran sorpresa en el fuero laboral en particular y la comunidad letrada en general. Si bien no trascendieron las razones específicas, estaría vinculado a su disconformidad con el funcionamiento del organismo; que lo llevaron a tomar la drástica decisión en un momento tan importante de su carrera judicial. Quizás uno de los hechos determinantes, fue la desaparición del interior de su oficina de una computadora personal que él llevaba a diario al juzgado, situación que hasta el momento no ha sido esclarecida. El Tribunal, con sede en Güemes 875, está presidido por la campanense Marina Lirusso, y lo completan las Dras. Daniela Meta y Jorgelina Hidalgo. "Las expectativas son enormes. El trabajo es mucho: hemos recibido 1.500 causas del Tribunal de Trabajo de Campana y otras 1.500 del de Zárate. Arrancamos con 3.000 causas y a lo largo de octubre, noviembre y diciembre vamos a tener sorteo exclusivo, o sea que todas las causas que ingresen (al Departamento Judicial) las vamos a recibir acá", señaló Lirusso el 2 de octubre luego de la inauguración.

Deppeler al momento de jurar como Secretario, en octubre pasado.



