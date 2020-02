Se enfrentan desde las 17.00 en el estadio Carlos Vallejos. El elenco de Caballito es el escolta del líder Argentinos Juniors. Por la 15ª fecha de la primera fase de la Primera B del Torneo Femenino que organiza la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Puerto Nuevo recibirá esta tarde la visita de Ferro Carril Oeste en el estadio Carlos Vallejos del barrio Don Francisco desde las 17.00 horas. El equipo de Caballito es el único escolta del líder Argentinos Juniors. Y viene llevando adelante una excepcional campaña: logró 37 de los 42 puntos disputados, gracias a un record de 12 victorias, un empate y apenas una derrota (ante All Boys, por la fecha 10). Además, cuenta con una de las máximas goleadoras del certamen: Ivana Echeverría, que marcó 13 tantos. Por su parte, Puerto Nuevo cerró el 2019 de gran forma y acumula seis partidos sin derrotas (su última caída fue ante Luján, por 5 a 0, el domingo 3 de noviembre). En esa racha, ganó 4 encuentros y empató 2, con 10 goles a favor y 5 en contra. De esa manera, llegó a 21 puntos, trepó hasta el octavo lugar de la tabla de posiciones y se ubica en puestos de clasificación a la Zona Campeonato, a pesar de tener un partido menos por el encuentro que debía jugar el pasado sábado frente a Estudiantes de Buenos Aires como visitante y que se suspendió por falta de ambulancia. Los demás partidos de esta 15ª fecha de la Primera B serán: Deportivo Merlo vs. Atlanta, Argentino de Quilmes vs. Estudiantes de Buenos Aires, Argentino de Rosario vs. Deportivo Morón, Camioneros vs. Argentinos Juniors, Almirante Brown vs. Atlas, Luján vs. Liniers, All Boys vs. Banfield, Deportivo Español vs. Sarmiento (J), Deportivo Armenio vs. Lima F.C., y Comunicaciones vs. Defensa y Justicia.

SOLEDAD MEDINA, DEFENSORA DE PUERTO NUEVO.



Fútbol Femenino:

Las chicas de Puerto Nuevo reciben esta tarde a Ferro Carril Oeste

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar