Después de haber quedado libre en la segunda fecha, el Verdinegro enfrenta como visitante a Central Buenos Aires en busca de su segundo triunfo. La Josefa y Las Campanas juegan mañana. En el marco de la tercera fecha de la Copa Federación Norte 2020, Defensores de La Esperanza jugará esta tarde como visitante frente a Central Buenos Aires de Zárate en un partido correspondiente al Grupo E que comenzará a las 17.30 horas. El Verdinegro debutó con una victoria 3-0 sobre SAPA de Marcos Paz (con goles de Javier Tejera, Omar Andruzyzsyn y Facundo Fernández) y luego quedó libre en la segunda fecha, por lo que hoy irá en busca de su segundo triunfo, lo que significaría un paso clave en su objetivo de la clasificación a la próxima fase. Para este compromiso, la dupla técnica conformada por Miguel Ríos y Cristian Tejera repetirá la misma formación titular que presentó en el debut: Guillermo Friedrich; Leonel Bargas, Braian Aranda, Matías Andruzyzsyn, Sergio Robles; Jonathan Pavón, Maximiliano Díaz, Tulio Barrios, Javier Tejera; Julio Serrano y Facundo Fernández. Del otro lado, Central Buenos Aires buscará sus primeros puntos del certamen, luego de haber caído 3-1 frente a SAPA de Marcos Paz en la segunda fecha, que marcó su debut en esta Copa Federación Norte 2020. Por su parte, tanto La Josefa como Atlético Las Campanas se presentarán mañana domingo por esta tercera fecha: La Josefa jugará desde las 19.30 horas frente a Fundición de Baradero en cancha de Sportivo Baradero; mientras que Las Campanas será local frente a Maipú de Zárate desde las 17.00.

EL DEFE REPETIRÁ LA MISMA FORMACIÓN QUE PRESENTÓ EN EL DEBUT POSICIONES Y PROGRAMACIÓN Este fin de semana se disputa la tercera fecha de la Copa Federación Norte 2020. La programación y las posiciones actuales en cada grupo son las siguientes: ZONA A -Posiciones: 1) 9 de Julio de Chacabuco, 6 puntos; 2) River de Chacabuco, 4 puntos; 3) Racing de Chacabuco, 1 punto; 4) Villa Italia de Salto, 0 puntos. -Fecha 3: River Plate de Chacabuco vs 9 de Julio de Chacabuco (jugaban anoche) y Racing de Chacabuco vs Villa Italia de Salto (hoy 18.00). ZONA B -Posiciones: 1) Sportivo Barracas de Colón, 6 puntos; 2) Sport de Salto y CUSA de Salto, 3 puntos; 4) River de Pergamino, 0 puntos. -Fecha 3: River Plate de Pergamino vs Sport de Salto (domingo 11.00) y Sportivo Barracas de Colón vs CUSA de Salto (domingo 19.00). ZONA C -Posiciones: 1) Banfield de San Pedro y Paraná de San Pedro, 4 puntos; 3) Independencia de San Pedro y Ferroviarios de Zárate, 1 punto. -Fecha 3: Independencia vs Paraná (domingo 18.00) y Ferroviarios de Zárate vs Banfield (domingo 19.30). ZONA D -Posiciones: 1) Belgrano de Zárate y Fundición de Baradero, 4 puntos; 3) La Josefa y Lima FC, 1 punto. -Fecha 3: Belgrano vs Lima FC (hoy 19.30) y Fundición de Baradero vs La Josefa (domingo 19.30). ZONA E -Posiciones: 1) Defensores de La Esperanza y SAPA de Marcos Paz, 3 puntos; 3) Central Buenos Aires de Zárate, 0 punto. -Fecha 3: Central Buenos Aires vs Defensores de La Esperanza (hoy 17.30). Libre: SAPA de Marcos Paz. ZONA F -Posiciones: 1) Estrada de Zárate, 2 puntos; 2) Atlético Las Campanas y Maipú de Zárate, 1 punto. -Fecha 3: Atlético Las Campanas vs Maipú de Zárate (domingo 17.00). Libre: Estrada FC. #CopaFederaciónNorte Este sábado, desde las 17.00, Defensores de La Esperanza visita a Central Buenos Aires de Zárate por la 3era fecha de la Zona E. El Verdinegro derrotó 3-0 a SAPA de Marcos Paz en su debut y luego quedó libre. pic.twitter.com/bBK2lhShcO — Pablo Scoccia (@chuecosco) February 1, 2020

Copa Federación:

Defensores De La Esperanza juega hoy en Zárate

