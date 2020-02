P U B L I C



Ayer por la mañana un Peugeot 308 reventó un neumático e hizo volcar a un camión en las inmediaciones de Tecmaco. Pasadas las 6:30 de la mañana de ayer, el conductor de un Peugeot 308 perdió el control del vehículo al reventar el neumático trasero derecho, a la altura del kilómetro 77 de la Ruta 9, mano a Rosario, en las inmediaciones de Tecmaco. El auto en cuestión primero impacta contra el guardarrail y cuando vuelve a la ruta, impacta contra un camión que, al tratar de esquivarlo, terminó volcando. El conductor del camión no quedó atrapado, pero tenía movilidad reducida y le costaba salir del habitáculo. Fue así, que logró abrir la puerta y asomarse para quedar sentado en el parante del techo. Ahí lo esperaba, parado, un fornido enfermero del SAME, que lo cargó literalmente en sus hombros hasta la ambulancia, asistido por otro enfermero y un camionero que paró para colaborar. El accidentado fue trasladado hasta el Hospital Municipal de nuestra ciudad. Otro móvil del SAME asistió en el lugar al conductor del Peugeot, quien no mostraba mayores lesiones y no fue trasladado. Intervino personal del Comando Patrulla Campana, Policía Vial de Zárate, y del concesionario de la autopista.

Uno de los enfermeros del SAME cargó al conductor del camión en sus hombros hasta la ambulancia.





El Peugeot primero impactó contra el guardarrail, y luego contra el camión, que terminó volcando.

#Dato Choque y vuelco en #Panamericana Km 77. Un Peugeot 308 reventó una cubierta trasera, perdió el control, pegó contra el guardarrail y chocó al camión Mercedes Benz provocando el vuelco en mano lenta. El camionero fue bajado sobre el hombro del enfermero hasta la ambulancia pic.twitter.com/NdsBZcO6aj — Daniel Trila (@dantrila) January 31, 2020

Choque y vuelco en la Panamericana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar