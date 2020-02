José Abel Perdomo

Sin duda alguna los vencimientos de los pagos de la deuda externa comprometidos por el anterior gobierno son de tal magnitud que los tornan impagables más allá de los deseos de cualquier gobierno. No sólo tiene relevancia el descomunal importe de lo que debemos que alcanza a casi un PBI, es decir la riqueza producida por todos los argentinos durante todo un año, sino cuanto se debe pagar cada año. Para que podamos comprender mejor la real dimensión del problema el Observatorio de Coyuntura Económica y Políticas Públicas (OCEPP) elaboró un informe con el perfil de vencimientos en moneda extranjera con el sector privado y organizaciones internacionales tomando como base datos de la Secretaría de Finanzas de la Nación. Dicho informe muestra el impresionante aumento de los vencimientos originados por el anterior gobierno, esto es lo que había que pagar al asumir Mauricio Macri y lo que hay que pagar al asumir Alberto Fernández, los datos consignados solamente son los referidos a los años 2020 a 2023 y no al total de la deuda. Viendo estos números que producen un gran escalofrío se entiende el por qué de la enorme importancia que el gobierno le asigna a la tarea de conseguir como mínimo un extendido reperfilamiento, es decir una prórroga que permita pagar luego de solucionar los graves problemas económicos y sociales heredados y para que la Argentina no caiga irremediablemente en default con las consecuencias que ello implica. Recordemos que Alberto Fernández manifestó durante la campaña electoral que íbamos a pagar la deuda pero no a costa de mayores sufrimientos para nuestro pueblo y eso es precisamente lo que está tratando de hacer aunque hasta ahora con resultado incierto. Refiriéndose a este tema el Premio Nobel en Economía, Joseph Stiglitz manifestó en una entrevista para BBC Mundo que "Los números son muy claros en que no tienen los dólares para pagar lo que se debe. Es aritmética" y refiriéndose a los mercados agregó: "Apostaron de la misma manera que Macri apostaba a que iba a haber una avalancha de inversión extranjera". También ellos creyeron las mentiras macristas. Hace pocos días y ya terminando sus largas vacaciones, Mauricio Macri se reunió con dirigentes del PRO en la localidad rionegrina de Villa La Angostura donde dijo "Yo siempre les decía a todos: Cuidado que los mercados no te dan más plata y nos vamos a la mierda". Aunque raro en él, esta vez no mintió, nos fuimos a la mierda nomás. Lo que no es infrecuente en Macri es echarle la culpa a los demás de los desatinos de su gobierno, el ya clásico yo no fui, aunque en esta ocasión quede como una figura decorativa a quien nadie hacía caso.



Opinión:

Yo no fui

Por José Abel Perdomo

