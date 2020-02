Omar Morgante

Ego te absolvo Ella se levanta de cara al sol a orillas del mar bueno como la Venus de Botticelli recién nacida a mis pies. En la catedral Santa Florentina la escuchaba día tras día hasta que nos perdimos sin confesar nuestros pecados. Eva Angélica nuevamente me llama entrando en el agua, ¡Oh Dios!, ¡estamos desnudos y no tenemos vergüenza! Nobleza Dulce Liberal, una alta dama en extremo refinada, murió en un atardecer acompañada por su servidumbre. Su perro, un viejo pastor inglés, la extraña a rabiar tumbado encima de la lápida de mármol sin flores. A veces se levanta para mear y deja ver la inscripción: "... ni el olvido echará sombra sobre tu belleza.". Lucas 12:34 Doña Josefina, viuda del señor Carreras, pertenece a Cáritas y a otras múltiples fundaciones varias. Su mirada dice estar puesta en el Padre de los cielos aunque en la tierra acumula sus incontables tesoros. Tan afligida vive por la pobreza y por el hambre que para dormir toma dos vasos de Johnny Walker blue label en las rocas. Hubble Mares de estrellas nos alejan a velocidades de tormento a cada segundo luz sin tu amor que hace girar los soles. Mis universos se queman en el vacío y yo sigo buscando, constante, donde ya murió lo que aún me alumbra de vos.

De "Esplendor de las esferas"

Por Omar Morgante

