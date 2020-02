Efemérides del día de la fecha: 1º de febrero

DÍA MUNDIAL DEL GALGO Impulsado por asociaciones que rescatan galgos, esta fecha coincide con el fin de la temporada de caza lo que implica que muchos galgos van a ser abandonados, maltratados y asesinados por considerarse "inservibles" para sus dueños; esta efeméride tiene el fin de darle voz a estos perros y generar conciencia en la sociedad acerca de sus derechos: "no es una celebración. Es un momento para recordar a los que han muerto, para estar agradecidos por todos los que han sido salvados, para dar fuerzas a todos los que están en primera línea, todos los que realmente se preocupan y hacen algo para cambiar las cosas." A nivel nacional en el año 2016 se prohibieron las carreras de galgos a través de la Ley Nº27.330. FALLECE JORGE CAFRUNE Jorge Antonio Cafrune nació el 8 de agosto del año 1937 en El Carmen, Jujuy. Descendiente de sirio-libaneses con un fuerte apego a las tradiciones gauchescas, Jorge no tardó en heredar el apodo de su padre, "El Turco", cada vez que se subía al escenario. Acompañado con su guitarra, el año 1957 fundó junto Gilberto Vaca, Luis Alberto Valdez y Tomás Campos el grupo "Las voces del Huayra" con el que debutó con el disco "Las voces del Huayra." Más adelante, el reconocido cantante Ariel Ramírez los escuchó tocar y quedó tan impresionado que les propuso que se sumaran a su gira por el país, sin embargo, "El Turco" se vio obligado a abandonarla por el servicio militar. Antes de debutar como solista en el año 1960 integró por un corto período de tiempo "Los cantores del Alba"; dos años después de su primera presentación en el "Centro Argentino" de Salta, cedió ante las insistencias del músico Jaime Dávalos y se presentó en el Festival de Cosquín donde el público lo eligió como primera revelación y se consagró como cantante. A partir de esto, inició la exitosa gira "De a caballo por mi Patria" en la cual recorrió todo el país alternando presentaciones en teatros, radios y televisión: "nuestro canto nace de a caballo, nuestro hacer americano nace de a caballo (…) En el 67 inicié una gira a caballo por las capitales de provincia uniendo a cada población, a cada gente, de esa gente callada y humilde que tenemos en el interior del país". En el año 1972 formó un dúo con el niño Marito, Mario Perrotta, con el que triunfó tanto en el país como en Francia y España; cuando ésta finalizó volvió a brillar en España, llegando a presentarse en el programa "La hora de Raffaella Carrá", y en Estados Unidos con sus actuaciones en el "Carnegie Hall" y el "Lincoln Center". Con mucho pesar por la muerte de su padre, en el año 1977 retornó al país encontrándose con el terror y la violencia de los militares que el año anterior habían tomado el poder al derrocar a Isabel Perón. La censura lo agarró prohibiendo sus canciones, aun así, él las siguió cantando para su público: "siempre cantó lo que quiso, aunque sabía que la amenaza estaba latente en su vida" contó su hija, Yamila Cafrune, a "La Nación." Al año siguiente de su regreso participó en el Festival Cosquín desafiando las prohibiciones de la dictadura con la canción "Zamba de mi esperanza": "aunque no está en el repertorio autorizado, si mi pueblo me la pide, la voy a cantar." A sabiendas de que los militares lo tenían en la mira, el 31 de enero emprendió un viaje a caballo desde la Plaza de Mayo con destino a Yapeyú, lugar de nacimiento del General San Martín, llevando consigo un cofre con tierra de Boulogne-sur Mer, lugar donde falleció el prócer, para honrarlo; en el trayecto, a la altura de Benavídez, una camioneta lo embistió y acabó con su vida. SE LANZA "DOOKIE" Un día como hoy en el año 1994, "Green Day" lanzaba su tercer disco de estudio: "Dookie." Después del éxito conseguido con el álbum "Kerplunk!" la banda fue bombardeada por varias propuestas de discográficas, no obstante, el productor Rob Cavallo de "Reprise Records" fue el que consiguió arrebatarle al sello independiente "Lookout! Records" la producción de los próximos discos de la banda: "fue la única persona con la que pudimos realmente hablar y conectar." Pero esto no fue bien recibido por los fanáticos y los dueños del club "924 Gilman Street" que decidieron prohibirles presentarse de nuevo allí y los tacharon de "vendidos." Aun así, "Dookie" fue el disco que los catapultó a la fama internacional y les dio el Grammy al mejor álbum de música alternativa en el año 1995. Entre las canciones más destacadas del mismo se encuentran "When I come around", "She", "Welcome to paradise", "Basket case" y "Longview".



Efemérides del día de la fecha: 1º de febrero

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar