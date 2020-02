Nació en Chacabuco provincia de Buenos Aires un 3 de Enero de 1936. Falleció el 29 septiembre 2016

Su nombre completo era Raúl Miguel Garello.

Fue un Bandoneonista, director, compositor y arreglador argentino dedicado a la música del Tango.

Realizó estudios de armonía, fuga y contrapunto con Juan Schultis y Pedro Rubione. A sus 18 años se vinculó inmediatamente a la orquesta estable de Radio Belgrano donde conoció a Leopoldo Federico, a quien reemplazó luego en el cuarteto de Roberto Firpo (h). Tiempo después se incorporaría a las de Carlos Dante, Alberto Morán y Horacio Salgán.

En la orquesta de Aníbal Troilo tuvo la oportunidad de ingresar en 1963 como bandoneonista cumpliendo también con la tarea de arreglador lo que le valió el reconocimiento de ser uno de los orquestadores más importantes sobre todo entre los de su generación y que desarrolló también para las formaciones de Leopoldo Federico, Baffa, Berlingieri y Enrique Mario Francini.

Ha realizado numerosas grabaciones al frente de su gran orquesta acompañando a los cantantes de mayor prestigio como Edmundo Rivero, Roberto Goyeneche, Roberto Rufino, Floreal Ruiz, Susana Rinaldi, Eladia Blázquez, entre muchos otros, como "Orquesta Típica Porteña".

Realizó numerosas giras entre las que se destacan las que protagonizó junto a la orquesta sinfónica de Toulouse, el bailarín Jorge Donn y el ballet de Maurice Bejart por Suiza y Francia.

En 1974, debutó con su primera agrupación, un sexteto, en "El Viejo Almacén" de San Telmo y cuyo propietario era el gran cantor Edmundo Rivero.

En 1977 realiza una espectacular serie de cuatro discos instrumentales, con su orquesta ampliada con el concurso de 27 músicos, en los que dio a conocer su obra de compositor: "Che Buenos Aires", estrenado anteriormente por la orquesta de Aníbal Troilo en 1969, "Verdenuevo", "Margarita de Agosto", "Muñeca de Marzo", "Pequeña Martina", "Bien al mango", "Vaciar la copa", "Aves del mismo plumaje", "Che Pichín" y "Pasajeros del tiempo".

En esa etapa de inspiración compositiva creó numerosas obras cantables, entre las que pueden destacarse "Dice una guitarra", con un excelente registro de Carlos Casado con la orquesta de Osvaldo Piro; "Llevo tu misterio", grabado por Roberto Rufino y "Buenos Aires conoce", grabado por Floreal Ruiz. Ambos acompañados por Garello, con los versos de su hermano Rubén Garello; "Hace 200 tangos" con letra de Federico Silva y "Tiempo de tranvías" con Héctor Negro.

La orquesta national du Capitole de Toulouse por Michel Plasson lo convocó en 1992 para escribir y grabar quince orquestaciones propias sobre obras de Carlos Gardel.

Entre su amplia labor discográfica se destaca el disco homenaje a Woody Allen realizado junto a Horacio Ferrer, a partir de 1980 codirige junto al ya fallecido compositor Carlos García la orquesta del Tango de la ciudad de Buenos Aires.

El 9 de julio de 1990 tuvo el orgullo de actuar al frente de su orquesta en el Teatro Colón. Ya en 1988 había vivido con su conjunto otra experiencia no menos incitante: la participación en una película: "Tango For Two", dirigida por Héctor Olivera.

En 1985, 1995 y 2005 recibió un Premio Konex por su trayectoria como autor de Tango y como director de orquesta típica. En 1997 participo en el filme documental "Quereme Así" (piantao).

El lunes 19 de Septiembre de 2016 Raúl dirigió un tramo del concierto que la orquesta del Tango de la ciudad de Buenos Aires ofreció en el Teatro Colón.

Fue galardonado con el Premio Gobbi de Oro por la Academia Nacional del Tango en 2016.

Falleció el 29 de Septiembre de 2016, a la edad de 80 años.

Datos extraídos de Todo Tango.