El Torneo Nocturno 2020 de la Liga de Veteranos de Campana cuenta con la participación de 34 equipos divididos en 11 zonas y ya disputó sus primeras dos fechas. La segunda se desarrolló el pasado sábado, mientras que este sábado 1º de febrero se llevará adelante la tercera jornada, que marcará el final de la primera rueda de la fase de grupos. La síntesis de los resultados, posiciones y partidos programados para hoy en cada una de las zonas es la siguiente: ZONA 1 -Fecha 2: El Defe 5 – Sportivo Pioneros 0. Goles: Lisandro Cardozo (3) y Sebastián Herrera (2) (DEFE). -Posiciones: 1) El Defe y 9 de Julio, 3 puntos; 3) Sportivo Pioneros, 0 puntos. -Fecha 3: El Defe vs 9 de Julio (21.45 en San Jacinto) ZONA 2 -Fecha 2: Metegol 4 – Kilmes 1. Goles: Daniel Hornus (4) (MET); Adrián Suárez (KIL). -Posiciones: 1) Metegol y Kilmes, 3 puntos; 3) San Luis, 0 puntos. -Fecha 3: San Luis vs Metegol (20.30 en Del Pino) ZONA 3 -Fecha 2: La Josefa 5 - Leones Azules 2. Goles: Juan Monzón (3), Darío Posetto y Marcelo Gigena (LJ); Juan Andrada y Daniel Mendoza (LA). -Posiciones: 1) Campana FC y La Josefa, 3 puntos; 3) Leones Azules, 0 puntos. -Fecha 3: Leones Azules vs Campana FC (20.30 en Las Campanas). ZONA 4 -Fecha 2: Albizola FC 2 – Norte FC 1. Goles: Diego Soria y Gustavo Batalla (ALB); y Sergio Castillo (NOR). - -Posiciones: 1) El Pino y Albizola, 3 puntos; 3) Norte FC, 0 puntos. -Fecha 3: El Pino vs Norte FC (18.00 en Del Pino). ZONA 5 -Fecha 2: Las Campanas 6 – El 70 5. Goles: Juan Cejas (4), José Soler y Carlos Cardozo (LC); Santacruz (4) y Cáceres (El70). -Posiciones: 1) El Regreso y Las Campanas, 3 puntos; 3) El 70, 0 puntos. -Fecha 3: El Regreso vs El 70 (19.15 en Las Campanas). ZONA 6 -Fecha 2: San Cayetano 3 – CASLA 1. Goles: Mauricio Molina (2) y Néstor Rodríguez (SC); Martín Durart (CASLA). -Posiciones: 1) San Cayetano y Amigos de Raúl, 3 puntos; 3) CASLA, 0 puntos. -Fecha 3: Amigos de Raúl vs CASLA (18.00 en Las Campanas) ZONA 7 -Fecha 2: Puerto Nuevo 1 – Paraná 2 (pendiente de resolución por reclamo de PN). -Posiciones: 1) Los Pumas y Paraná-, 3 puntos; 3) Puerto Nuevo-, 0 punto. -Fecha 3: Pumas vs Paraná (18.00 en San Jacinto) ZONA 8 -Fecha 2: Las Palmas 1 – San Jacinto 0. Gol: José Romero (LP). -Posiciones: 1) Las Praderas y Las Palmas, 3 puntos; 3) San Jacinto, 0 puntos. -Fecha 3: Las Praderas vs San Jacinto (19.15 en San Jacinto). ZONA 9 -Fecha 2: Mega Juniors 0 – Unión Entre Ríos 0. -Posiciones: 1) Sportivo Laziale, 3 puntos; 2) Mega Juniors y Unión Entre Ríos, 1 punto. -Fecha 3: Sportivo Laziale vs Unión Entre Ríos (20.30 en San Jacinto). ZONA 10 -Fecha 2: Dep. San Felipe 3 - El Buen Toque 1. Goles: Miguel García (3) (DSF); Osvaldo Rodríguez (EBT). Naranja 1 – Barrio Valentini 1. Goles: Carlos Gómez (NAR); Fernando Ferreyra (BV). -Posiciones: 1) Dep. San Felipe y Barrio Valentini, 4 puntos; 3) Naranja, 2 puntos; 4) El Buen Toque, 0 puntos. -Fecha 3: Dep. San Felipe vs Barrio Valentini (21.45 en Del Pino) y El Buen Toque vs Naranja (21.45 en Las Campanas). ZONA 11 -Fecha 2: La Esperanza 1 – Meta Guacha 0. Gol: Roberto González (LE). -Posiciones: 1) Amigos de Zárate y La Esperanza, 3 puntos; 3) Meta Guacha, 0 puntos. -Fecha 3: Amigos de Zárate vs Meta Guacha (19.15 en Del Pino).

Liga de Veteranos:

Se disputó la segunda fecha del Torneo Nocturno y hoy se juega la tercera

