GAGO: OTRA GRAVE LESIÓN Fernando Gago sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha en el encuentro que su equipo, Vélez Sarsfield, igualó 1-1 con Aldosivi de Mar del Plata en el inicio de la 18ª fecha. Se trata de la quinta lesión de gravedad que sufre el mediocampista en los últimos cinco años, dado que ya había padecido este mismo problema en 2017, además de cortarse tres veces el tendón de Aquiles. En dicho encuentro, el campanense Nazareno Solís (quien fuera compañero de Gago en Boca Juniors) estuvo en el banco de suplentes de Aldosivi, aunque no ingresó al juego. La 18ª fecha de la Superliga continuaba anoche, al cierre de esta edición, con el duelo entre Huracán y Gimnasia (LP). SIGUE LA FECHA Esta 18ª fecha del campeonato de la Superliga continuará hoy sábado con cuatro partidos: Independiente vs Rosario Central (17.35), Estudiantes de La Plata vs Unión de Santa Fe (19.40), Atlético Tucumán vs Defensa y Justicia (19.40) y Argentinos Juniors vs Racing Club (21.45). En caso de ganar, el Bicho (30 puntos) alcanzará al líder River Plate (33), que juega mañana como local frente a Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 17.35 horas. Mañana domingo, además, también se medirán: Lanús vs Godoy Cruz (19.40), Colón vs Banfield (19.40) y Talleres vs Boca Juniors (21.45). Mientras que el lunes la fecha se cerrará con Patronato vs Arsenal (19.00) y Newells vs San Lorenzo (21.10). ROJO Y ZAMBRANO Ayer fueron presentados dos nuevas contrataciones que jerarquizan la Superliga, ambos defensores: Marcos Rojo arribó al país y puso la firma para su retorno a Estudiantes de La Plata (donde será compañero de Javier Mascherano), mientras el peruano Carlos Zambrano fue oficializado como refuerzo por Boca Juniors (utilizará la emblemática camiseta N° 5). En cambio, en el Xeneize se confirmó una salida que le resta variantes al entrenador Miguel Ángel Russo, dado que Alexis MacAllister (hoy con la Selección Sub 23) no se reintegrará al plantel, sino que viajará a Inglaterra para incorporarse al Brighton, club que es dueño de su pase y decidió cancelar el préstamo para tenerlo a disposición. PRIMERA B METRO La segunda fecha del Torneo Clausura comenzará hoy con tres partidos (todos a partir de las 17.00): Colegiales vs Almirante Brown, Tristán Suárez vs UAI Urquiza y Deportivo Armenio vs Talleres (RE). PRIMERA C Con cuatro partidos, ayer se puso en marcha la segunda fecha del Torneo Clausura: Ituzaingo 1-1 San Martín (B), Sportivo Italiano 1-1 Deportivo Laferrere, Leandro N. Alem 3-3 Berazategui y El Porvenir 1-2 Midland. En tanto, hoy se completará la programación con los siguientes duelos: Victoriano Arenas vs Real Pilar, Deportivo Español vs Luján, Cañuelas vs Deportivo Merlo, Argentino de Merlo vs Central Córdoba (R) y Lamadrid vs Dock Sud (todos a partir de las 17.00). GOLEÓ LA SUB 23 En el cierre de la primera fase del Torneo Preolímpico Sub 23 que se disputa en Colombia, la Selección Argentina derrotó 4-1 a Venezuela (goles de Nazareno Colombo, Matías Zaracho, Julián Álvarez y Nahuel Bustos) y terminó su participación en la Zona A de manera perfecta, con cuatro victorias en cuatro presentaciones. Ahora, los dirigidos por Fernando Batista afrontarán el cuadrangular final que definirá los dos boletos para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.



