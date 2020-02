La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/feb/2020 Asalto en Ariel del Plata







Dos hombres armados robaron en la heladería Ariel el viernes por la noche. La dueña fue asistida por el SAME. Se llevaron un celular y la recaudación del día. Fue el viernes por la noche que dos malvivientes vestidos con ropas oscuras, robaron a mano armada en la heladería Ariel, que se encuentra en el complejo comercial del barrio Ariel del Plata. Según testigos, fugaron en un Volkswagen Fox color gris y uno de ellos utilizaba una bufanda a cuadros para taparse el rostro. La dueña, presa de una crisis de nervios, fue asistida por profesionales del SAME en el lugar. Intervino personal de la Policía Local asignado al móvil 176.

La heladería se encuentra en el complejo comercial de la entrada al barrio. Huyeron en un VW Fox color gris.

#Ahora roban en heladería Ariel de barrio Ariel del Plata. Dos malvivientes armados vestidos de ropas oscuras, uno con bufanda a cuadros, se llevaron un celular y la recaudación del día. Fugaron en un Fox gris. La dueña con crisis de nervios fue asistida por SAME 3. PL 176 pic.twitter.com/zloe94nZLJ — Daniel Trila (@dantrila) February 1, 2020

Asalto en Ariel del Plata

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar