Con una muestra de talleres, finalizó la primera etapa de "Verano Artístico"

En el CEM, los chicos compartieron con sus familiares lo aprendido en las distintas actividades en el primer mes del programa impulsado por el Municipio. El intendente Abella también estuvo presente y disfrutó de la jornada.

Con una muestra de talleres, culminó este viernes la primera etapa del programa "Verano Artístico" que lleva adelante la Subsecretaría de Cultura y Educación en el CEM.

Los chicos participaron del encuentro con mucha alegría y entusiasmo. Acompañados por sus familiares, pudieron compartir con ellos todo lo que aprendieron en las distintas propuestas culturales y recreativas que llevaron adelante durante enero.

"Estamos muy felices y orgullosos de realizar este programa que colmó todas nuestras expectativas. Porque los chicos están disfrutando de unas vacaciones distintas con propuestas que les permiten divertirse pero también aprender alguna disciplina cultural. Seguramente la alegría y el entusiasmo que vimos hoy en ellos también se repita en la segunda etapa del programa", remarcó el intendente Sebastián Abella al visitar el CEM y participar de la exhibición.

Además, sostuvo que esta experiencia "puede ser una motivación para que los pequeños realicen durante el año alguna de las propuestas gratuitas que promueve el Municipio y nos insta a continuar el año que viene con este programa y sumar más actividades".

Por su parte, la subsecretaria de Cultura y Educación, Nancy Bianchi, hizo hincapié en el trabajo conjunto del Municipio y los profesores de los talleres municipales para ofrecer unas vacaciones inolvidables.

"Todos apostamos a este proyecto que tiene una particularidad: acá no hay pileta, no hay patio, no hay espacio para correr. Y sin embargo, los chicos participan muy alegres y contentos", remarcó.

La muestra contó también con la presencia de la directora de Educación, Milva López Pereyra, quien explicó que desde el lunes 3 los chicos disfrutarán de nuevos talleres como folklore, cocina y tango. Verano Artístico finaliza 14 de febrero.