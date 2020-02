La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/feb/2020 Breves: Noticias de Actualidad, 2 de Febrero 2020







ALBERTO CON FRANCISCO El presidente Alberto Fernández se reunió durante 44 minutos con el papa Francisco, con quien dialogó sobre la deuda y le pidió "ayuda" en ese tema, así como también analizaron la situación económica y social del país. El encuentro duró 44 minutos y se llevó a cabo en la Biblioteca del Vaticano: la extensión llamó la atención, debido a que se había anunciado que sería de alrededor de 25 minutos, así como también porque duró exactamente el doble de tiempo que el primer contacto cara a cara entre el Sumo Pontífice y Mauricio Macri, en febrero de 2016. En un encuentro calificado de "cordial" y "muy grata", el mandatario aseguró que vio al Santo Padre "preocupado por el pueblo argentino y por la deuda". "Le pedí que todo lo que pueda hacer para ayudarnos lo haga y lo va a hacer", confió el jefe de Estado. NETBOOKS EN STAND BY La Sindicatura General de la Nación detectó más de 100 mil computadoras y otros insumos tecnológicos pertenecientes a distintos programas educativos que no fueron entregados por la gestión de Mauricio Macri. El material encontrado en un depósito del Correo Argentino en la localidad bonaerense de Tortuguitas consiste más de 100 mil netbooks y otros elementos como tablets, servidores, baterías y proyectores. Según certificó la SIGEN, el material fue adquirido entre 2016 y 2017 -por lo cual se encuentra tecnológicamente obsoleto- por la empresa EDUC.AR SE, y debían ser entregado en el marco de los programas "Escuelas del Futuro", "Aprender Conectados (ex Conectar Igualdad)", "Aulas Digitales", y "Primaria Digital". RECAMBIO TURÍSTICO El inicio del mes de febrero genera que miles de turistas estén en camino hacia la costa atlántica, lo que provocó durante este sábado que la Autovía 2 se encuentre colapsada en varios de sus tramos. Desde muy temprano la autopista Buenos Aires-La Plata y la Autovía 2 recibieron un caudal de tránsito muy intenso, generando demoras importantes en el camino hacia la costa. Hasta las 10:30 de la mañana Aubasa, concesionaria de la Autovía 2, registraba el paso de 2700 autos por hora por el peaje de Samborombón. Los tramos con más demoras, en algunos casos 45 minutos más de los habituales, se encontraban en Chascomus, Castelli, Lezama y la llegada a Dolores. OCUPACIÓN HOTELERA La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) consideró que durante enero la ocupación hotelera fue "positiva" dado que en algunos puntos alcanzó el 99 por ciento. Entre los destinos con mayor número de turistas se encontraron La Cumbrecita, Villa General Belgrano, Calamuchita, la Costa atlántica bonaerense, Villa La Angostura, El Calafate en la Patagonia; Gualeguaychú y Colón. "En la provincia de Buenos Aires, durante la segunda quincena de enero, Villa Gesell tuvo una ocupación del 85% de la oferta, que se suma al 90% durante la primera", precisó. En Mar del Plata, consignaron un 85% de ocupación y "del 17 al 26 de enero el promedio en los hoteles asociados con la filial fue del 95% con muchos establecimientos al 100% los fines de semana".

