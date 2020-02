La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/feb/2020 Correo de Campana a Villa Ocampo de un Ex Pescador que desea un futuro mejor







Campana, Noviembre 2019 Querido Pedro: Tengo el inmenso placer, uno de los pocos que me quedan, amén del tinto mendocino, que en mi copa levanto en tu honor, de volver a comunicarme por este medio con vos. Ya pisé los 78, creo que los dos andamos por ahí. Bueno el tema es lo que nos preocupó siempre: La Pesca. Te cuento que hace años que dejé la canoa y el espínel en mi río Paraná de las Palmas. Por acá los de "60" pirulos desde su niñez no ven pacúes, surubíes, dorados, bogas y hasta un armado "Chancho" desapareció del fondo del río, ni hablar de los de "50" que no conocieron las mandufias, tan ricas fritas en la sartén. Pero el motivo principal de mi relato es para que le cuentes a tus nietos lo que te voy a decir: a partir del 10 de Octubre de 2018, se creó con sus 5588Has el Parque Nacional Ciervo de Los Pantanos, Área Natural protegida de Argentina que está conformada en su mayor parte por terrenos de la Reserva Natural Río Luján, en el partido de Campana; a 7 kilómetros de la ciudad y a 69Km de Buenos Aires. Esta se forma de 4 espacios a saber: RESERVA ZONA RÍO LUJÁN RESERVA ZONA COLINAS DE OTAMENDI RESERVA ZONA PARANÁ DE LAS PALMAS, sobre costa del Río Paraná de Las Palmas, y RESERVA ZONA ISLAS CAMPANA. Los ambientes presentados pertenecen a las ecoregiones del Delta e Islas del Paraná, así vemos el pastizal pampeano y espinal compuesto en su mayor parte por humedales. La declaración como Parque Nacional de esta zona, favorece su conservación y sustentabilidad. HABLANDO DE HUMEDALES, LOS PRINCIPALES EN ARGENTINA Están entre otros los de lagunas y Esteros del Iberá-Corrientes, lagunas de Guanacache, Desaguadero y del Bebedero - Mendoza; lagunas altoandinas y puneñas en Catamarca y las que vos conoces tan bien, las de Jaaukanigás, Norte del Río Paraná, en tu querida provincia de Santa Fe. Según estudios, la superficie y calidad de los humedales siguen en disminución en varias regiones del mundo. Estos cumplen importante papel de regulación hidrológica y biogeoquímica en el que viven especies regionales, tropicales, subtropicales y templadas. Se brinda alimento, refugio y sitios de reproducción a numerosas especies de peces, alguna de ellas migratorias, así como de aves, reptiles y mamíferos. El nombre de nuestro Parque Nacional se debe al… ¡Sentate bien en la canoa! No te asustes con el nombre; vos lo has visto muchas veces, se trata del Blastocerus Dichotomus, es el mayor de los cérvidos de América del Sur, con 2m. de longitud y 1.20m de altura, se lo conoce también como Guazú-Pucú o Guazú-Cú, Iwase, Epelve y Calimgo, come pastos, frutas y raíces tiernas. La temporada de celo coincide con el fin del verano. La gestación dura alrededor de 200 días. Los cervatillos nacidos tienen pelaje similar a los padres, pero sin las típicas manchas blancas, características en las crías de ciervos. Debido a la construcción de la Represa Yacyretá; alteró un área en donde vivían cientos de ejemplares, la desecación de estéreos y bañados amenazan cientos de hectáreas en Argentina, Brasil, y en Uruguay se lo considera extinto. Te agradecería que le cuentes a tus amigos lugareños y a tus hijos y nietos y difundas desde Villa Ocampo hacia todo el país y el mundo. Lo que te cuento a continuación: aquí en Campana desde 1889 está la plantación El Tajiber, en 623Has., la empresa que la regentea C.G.F.S.A. fábrica entre otras marcas, tal vez vos lo has usado para prender tus cigarrillos, Los Tres Patitos (222), fósforos que llegan a 2.500.000 hogares por mes. Esta empresa ya ha vendido varias Has a otra empresa de origen Suizo donde han instalado decenas de tanques almacenadores de nocivos combustibles. Pretenden además comprar más terrenos para ampliar su planta. ¡Vaya paradoja! Para eliminar miles de plantas de salicáceas, pastos y arbustos naturales. Por supuesto, cuentan con la complicidad de las cúpulas gobernantes, en desmedro de los que luchan por su economía y salud. Se quiere lograr la rezonificación de 500Has para construir tanques con combustibles y además hacer sus negocios inmobiliarios con mansiones para humanos ricos perjudicando a humanos pobres. Te digo además que al decir de un amigo bioquímico, ya fallecido, precisamente a causa del mal que padecen muchos campanenses, nuestra ciudad tal vez sea una de las más cancerígenas de la provincia de Buenos Aires. Desde mi humilde persona, junto a quienes piensan como yo te digo que voy a seguir luchando contra los negociados inmobiliarios privados y construcción de tanques. En fin… pensamientos que ojalá se tuvieran en cuenta. ¡Vivan los humedales! ¡Viva Villa Ocampo! ¡Viva Campana! Saludo inmenso de un ex pescador de Campana. Hugo Del Teso D.N.I.: 4.737.259



Imagen ilustrativa selección del editor.



Correo de Campana a Villa Ocampo de un Ex Pescador que desea un futuro mejor

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar