"Tenemos que empezar a darnos cuenta quién y cómo somos"

Fueron las palabras de Alejo Llanos, tras una publicación en su Facebook, semanas atrás, que tuvo muchas repercusiones entre sus allegados. La Auténtica Defensa dialogó con él. La adolescencia es una etapa muy importante llena de cambios físicos y emocionales. A veces estos cambios se dan muy rápidos y se necesita un tiempo para adaptarse a ellos. Alejo Martín Llanos es su nombre completo. Nació hace 22 años en nuestra ciudad y actualmente vive en Zárate. Semanas atrás, usó su Facebook como manera de catarsis para contar cómo arrancaba el año pero a la vez para dar un mensaje de superación. Su publicación recibió miles de comentarios y admiraciones; allí resalta cómo cambió su vida en los últimos diez años. En una charla con La Auténtica Defensa agrega detalles y cuenta cómo está hoy. "De chico fui alguien que nunca encajó en su grupo de aula y quizás por momentos uno se siente frustrado al no estar en sintonía". Fue por eso que el joven buscó refugio en Internet y agrega "los videojuegos siempre me gustaron y agradezco que estén en mi vida porque es una desconexión necesaria de todo aquello que nos estresa o nos hace mal. Otros deciden focalizarse en ver fútbol, ir al gimnasio, salir de fiesta. Yo elijo jugar y eso no tiene nada de malo…". BULLYING En su escrito difundido en las redes menciona el término y expresa "uno no se da cuenta de las consecuencias que tienen sus actos para con las otras personas, y lo digo con conocimiento de causa ya que también fui alguien irresponsable para con otros durante mi adolescencia". "Yo estuve de los dos lados, de a quien le hicieron bullying como del que hizo. Vivir el bullying es lo peor que te puede pasar y tuve la fortaleza de no llegar a la tragedia", comenta y suma "uno tiene que ver el grupo de amigos ya que "por encajar" uno hace cualquier cosa. Rescato la importancia de estar con la gente que te hace bien". Alejo asegura que fueron tres años de secundaria donde sufrió bullying. Llegó a repetir un año y cambió de compañeros. "Más allá de las condiciones, repetir un año fue la mejor decisión personal que pude hacer". Luego de la escuela, en 2017 Alejo se mudó a Capital Federal donde comenzó en la UADE la carrera de Turismo y Hotelería la cual meses después desistió, "fue muy fuerte el salto del secundario al universitario, en octubre me di cuenta que no era lo mío y dejé". A la par empezó a realizar streaming (ver la tele en vivo y directo) el joven lo define "podes encontrar desde personas jugando, chatear con otras personas. A mí siempre me gustó el ambiente de grabar videos, la edición de videos para Youtube. Uno administra sus tiempos y tenes tus espectadores". Hace un paralelismo con la televisión, "en este último tenes que consumir lo que te ofrecen en cambio en el streaming, vos elegís lo que queres ver y no te adecuas". En 2018 terminó un terciario de Gastronomía en el IGA de Zárate. "Me quedaron algunas materias rendir ya que en diciembre de 2018 me diagnosticaron insuficiencia renal y estuve internado hasta luego de las fiestas que hice Diálisis". SALUD Fue como él lo define una etapa de cambios el 2019. Siempre tuvo insuficiencia renal desde chico pero hasta los doce años se mantuvieron los valores. Alejo tuvo una consulta con el doctor Grieco quien le realizó un análisis de sangre porque le habían salido pieles en la lengua y luego el resultado no fue lo esperado: tenía insuficiencia renal. "La primera etapa fue negación total, es algo invisible. Fue medio año donde hice diálisis, es algo que cansa mucho. Vi que se marchó hace unos días, uno no es consciente de lo necesario que es la diálisis". Lo más emotivo del momento es que su madre Andrea fue su donante de riñón y al respecto el joven cuenta "es una línea muy fina pero estoy sumamente agradecido, ahora cada uno tiene que tener sus cuidados". Hace un balance y cuenta "dejé muchas cosas atrás para estar bien de salud". OBJETIVOS "Este 2020 quiero comenzar a sanar esos problemas del pasado que hacen que no me quiera a mí mismo y generan un rechazo hacia mi persona. Soy una persona con inseguridades, miedos y por sobre todo una persona con muy baja autoestima y este año quiero proponerme mejorar física y mentalmente para poder borrar esos pensamientos que me impiden ser yo", expresa en su publicación de Facebook. Volvió a anotarse este año para realizar la carrera de Turismo. A Alejo más allá de hacer videos, le gusta la música, el canto y ahora se hizo vegetariano, "hay que tener responsabilidad en todo con el mundo en sí, uno indirectamente y directamente es responsable de lo que pasa". "Tenemos que empezar a darnos cuenta quién y cómo somos. Muchas veces la gente nos hace dudar y esta historia la cuento porque muchas veces nos cegamos y no nos damos cuenta de lo que otras personas están viviendo y lo que sufren a causa de nuestros actos, tenemos que comenzar a ser un poco más precavidos con las cosas que decimos y hacemos en nuestro ambiente educativo, laboral y social"·, concluye.



"Tenemos que empezar a darnos cuenta quién y cómo somos"

