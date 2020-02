Efemérides del día de la fecha: 1º de febrero

P U B L I C



DÍA MUNDIAL DE LOS HUMEDALES Celebrado desde el año 1997, en este día se conmemora la firma de la "Convención relativa a los Humedales de Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas" en el año 1971, en Ramsar, Irán; la misma tiene como principal objetivo "la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo". Según la Convención los humedales son "toda área terrestre que está saturada o inundada de agua de manera estacional o permanente" que son de vital importancia para la humanidad por ser los principales medios de subsistencia de comunidades, reducir el impacto de las inundaciones y las sequías, albergar a más de 100.000 especies y ser reguladores naturales del clima y el ciclo del agua. Asimismo, la Convención armó la Lista de Ramsar en la cual se encuentran 2341 humedales de 170 países que llegan a cubrir una superficie de 252.479.417 hectáreas; entre ellos se encuentra la Reserva Natural de Otamendi que, mediante la Ley Nº 15.006, pasó a formar parte del Parque Nacional Ciervos de los Pantanos. Éste tiene una superficie de 5588 hectáreas en las que se pueden encontrar las aves Misto, Inambú común y los Corbatitas, gatos monteses, el ciervo de los pantanos y las comadrejas overas. PRODE LLEGA A SU FIN Los orígenes del famoso juego de apuestas se remontan al año 1971 cuando el presidente de facto Alejandro Agustín Lanusse aprobó su creación; el mismo había sido impulsado por su Ministro de Bienestar Social, Francisco "Paco" Manrique, que lo había ideado con el propósito de obtener recursos para fomentar el deporte. Con una periodicidad semanal, el juego de Pronósticos Deportivos (Prode) era jugado por miles de personas que, ante la tabla de los partidos de fútbol, debía marcar las victorias de local o visitante y los empates de la fecha: "el éxito alcanzado por el Prode fue de tal envergadura que para la séptima jugada, la cantidad de apuestas en juego había alcanzado los 2 millones" se encontraba escrito en el sitio oficial de Lotería Nacional. Si el apostador conseguía 10 aciertos recuperaba el valor mínimo y si acertaba 13, después pasó a ser 14, se convertía en un nuevo millonario. Dos meses después de su creación, el Prode tuvo a su primer ganador, Mercedes Ramón Negrete, un obrero textil que llegó a todos los medios de comunicación cuando se supo que no iba compartir los 340 mil dólares ganados con su pareja. La repercusión fue tal que en el año 1973 se estrenó la comedia "Yo gané al Prode ¿y usted?" dirigida por Emilio Vieyra y protagonizada por Víctor Bo, Erika Wallner, Perla Carón y Ricardo Bauleo. Más adelante, en el año 1998, ceso su comercialización por no ser rentable, no obstante, en el año 2000 volvió a jugarse. Finalmente en el año 2018 el Decreto 95/2018 puso fin al Prode por su inviabilidad.



HISTÓRICA GOLEADA DE SAN LORENZO A LA SELECCIÓN PORTUGUESA Un día como hoy en el año 1947, "El Ciclón" goleaba a la selección portuguesa 10 a 4 en su gira por España y Portugal. Consagrado campeón del Campeonato 1946 con su extraordinaria delantera conformada por René Pontoni, Rinaldo Martino y Armando Farro, "El Trío de Oro, el club de Almagro inició su gira por la Península Ibérica para medirse con grandes clubes europeos. Su debut fue contra Atlético Aviación (actual Atlético Madrid) en un partido dominado por los "cuervos" que cerraron el marcado 4 a 1. Pero el siguiente rival, el Real Madrid, terminó invirtiendo los roles del partido anterior dejando a San Lorenzo hacer apenas un gol que fue insuficiente ante los 4 tantos madrileños. Aun así esto no influyó en el desempeño de los "azulgranas" que continuaron invictos por el resto de la gira destacándose las inolvidables goleadas 6-1 a la Selección Española, 9-4 al Porto y, por supuesto, el 10-4 contra la selección portuguesa. Previo a éste último partido, el delantero Pontoni vaticinó: "a estos le metemos 10"; cosa que se cumplió cuando el mismo Pontoni metió 3 goles, Martino 5 goles y Roberto Aballay y Armando Farro 1 gol; se dice que para que se cumpliera lo dicho por el delantero, los jugadores evitaron meter el onceavo gol. En el año 1997, el diario español "El País" escribió: "el San Lorenzo de Almagro, pese a jugar contra el frío, la nieve y las intensas lluvias de aquel invierno, causó sensación. Puso en evidencia a las dos formaciones nacionales ibéricas: 13 goles a 5 contra España, en dos partidos; 10-4 contra Portugal".







