Conferencia realizada por Giorgio Bongiovanni en Italia

30 de noviembre 2019 - Lamezia Terme

Buenos días a todos.

En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.

Ante todo, quisiera deciros que hoy soy feliz de estar aquí junto a mis hijos, ellos son la recompensa de Dios. No he recibido de Él riquezas materiales, y estoy contento de ello; este es el regalo más grande que un padre pueda recibir de sus propios hijos, porque no siempre ellos siguen las huellas del padre o de la madre. Yo quería que estudiaran, que tuvieran un trabajo, que fueran honestos, independientes y que gozaran de buena salud. Nosotros siempre hemos tratado de inculcar nuestros valores. No daba tampoco por descontado que abrazaran la fe de Cristo, yo ya era feliz con que fueran educados, rectos. Sin embargo, son hijos iluminados por Dios, misioneros. Hace poco, después de la sangración, los he llamado a mi habitación y les he dicho que eran el regalo más grande que Dios haya podido darme.

Quisiera ser más preciso, porque tengo otros hijos ´adoptados´, pequeños y grandes, que son a todos los efectos como Sonia y Giovanni. He recibido de Dios el regalo más grande porque Le he amado y servido: en los últimos treinta años he dado todo lo que tenía al Padre de Cristo, en el que yo creo y hacia quien siento respeto y gratitud; aunque mi fe en Él es mérito de Su Hijo Jesús Cristo, que quiero exaltar como la más elevada expresión de un Dios que no he visto. No estoy blasfemando, digo lo que pienso y que vivo desde hace treinta años. Yo lo siento dentro, Él me habla cuando rezo, pero nunca Le he visto como os veo a vosotros. Cada uno de nosotros abraza la fe en base a su propia experiencia, pero yo he tenido la suerte de ver a Jesús Cristo y de ver en Él la expresión de Dios. No me interesa un Dios invisible, sin tener la posibilidad de hacerle preguntas para poder servirle siempre de la mejor manera.

Yo he consagrado mi vida a Cristo, ya he recibido de Él mi recompensa en vida: mis hijos y todos sus amigos están conmigo, no puedo pedir más.

Ahora tengo que llevar a cabo el mandato que me ha sido confiado y darle todo lo que puedo, para que mantenga mi regalo, la salud y la prosperidad espiritual de estos chicos. No os hablaré de los pasajes de la Biblia, ni comentaré todas las filmaciones que ya habéis visto, podéis estudiarlo por vosotros mismos.

Hoy quiero transmitiros un Mensaje.

"Creo en Dios porque Jesús Cristo existe. No existe Dios sin Jesús Cristo. Jesús Cristo puede existir incluso sin Dios. Cristo existe y no necesita a Dios. Para Él, en cambio, es indispensable, necesaria, irreversible la figura de Cristo.

La gran Inteligencia Omnicreante del Padre sabía que el hombre tendría, y tiene, una esperanza, una salida a las elecciones equivocadas que pueda hacer, a sus pecados mortales, a sus decisiones erróneas y a la autodestrucción que está poniendo en práctica contra sí mismo. Y, con Su gran sabiduría, decidió revelarse a Sí mismo a través del hombre.

Aunque haya aparecido sobre el Monte Sinaí en forma de llama ardiente, de todos modos, sigue siendo un Dios invisible para el mundo, en el cual es difícil creer. Un Dios verdugo que se manifiesta a través de las fuerzas de la naturaleza (el Mar Rojo, las plagas de Egipto, el profeta Sansón, etc.). Es también un Dios vengativo, intolerante, verdugo, un poco tirano. La fe nos impone el creer, pero no es un Dios que satisface.

Yo creo en el Dios de Moisés, pero Él mismo ha querido perfeccionar Su revelación. Mejor dicho, tenía un designio muy preciso para manifestarse, para que un día nosotros tuviéramos la posibilidad de conocer Su Verdadera Revelación.

Cuando Jesús de Nazaret se presenta y hace obras, el Padre nos convence de Su existencia en cuanto es el Dios del amor, de la Perfección y de la Justicia a diferencia de ese Dios potente, omnipotente, omnipresente, omnisciente que se presenta en la Biblia, que no era humano y no ´comprendía´ bien al hombre.

Permitidme que exprese la comparación entre Dios y el hombre con algunas metáforas, para que comprendáis el mensaje; usaré el lenguaje humano, que está al alcance de todos, para que llegue derecho al corazón. No haré discursos teológicos, aunque conozca la Biblia de memoria, como también podría repetir de memoria el Evangelio, porque lo he vivido.

Dios por fin comprendió que tenía que revelarse ante el hombre de forma directa, para que pudiera conocerle, tocarle, mucho más allá de las llamas ardientes, de las luces, de la sangre en el Mar Rojo y de los rayos; en el diluvio universal Dios se le aparece a Noé en sueños para advertirle que destruiría el mundo.

Así, gracias a Su Inteligencia Omnicreante y potente, Dios decide encarnarse y hacerse hombre. Para demostrar que Él es el verdadero Dios, se encarnó pobre. Nace en una gruta y se calienta con el aliento de una vaca y de un asno para manifestar a la humanidad que Él es la Mente del universo, es amor y humildad. La expresión más elevada de Dios se encarna en Jesús de Nazaret. La historia de Jesús nos demuestra que Dios existe: camina sobre las aguas, resucita a los muertos, multiplica los panes y los peces, cura a todos. ¡A todos! Está escrito en el Evangelio: "Jesús recorrió toda la Galilea, enseñando en las sinagogas, anunciando el evangelio del Reino y curando todo tipo de enfermedades en el pueblo. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Y se difundió su fama por toda Siria; y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos; y los sanó". (Mt 4,23).

