125 ANIVERSARIO CREACIÓN PARROQUIA SANTA FLORENTINA - 2 de Febrero de 2020 - Año II - Edición Nº 65 CARTA DE DON BOSCO Les escribo desde Roma, a todos mis muchachos de ayer y de hoy, a los chicos del oratorio, a ustedes jóvenes de la Argentina, jóvenes de la tierra de mis sueños, de mi segunda Patria. Es un recuerdo que les dejo, es mi consigna para el futuro. Ustedes saben cuanto los quiero, cuanto he sufrido por ustedes, y cuanto he tenido que soportar durante mi vida de trabajo. Todo lo pude por ustedes, que son el afecto de mi vida, ¿y saben por qué trabaje y sufrí tanto? Porque los jóvenes, no deben ser solamente amados, sino que tienen que darse cuenta que los amamos en serio. Les pido que no se olviden que son hijos de María Auxiliadora. Ella los acompañara en la vida siempre, siempre. No les fallara jamás. Porque basta que una chica o un muchacho, entren en una Casa Salesiana, para que la Virgen los tome bajo su protección. Y ahora no me despido, porque quiero estar con ustedes, quiero estar presentes en sus inquietudes, en sus alegrías y en sus penas, quiero quedarme con ustedes, ahora saben quién soy, quien es DON BOSCO. Ustedes tienen que seguir adelante con mi sueño, con mi misión, se las dejo a todos y a cada uno, a todos ustedes salesianos y hermanas, muchachos y chicas, obreros, alumnos, exploradores, grupos juveniles y misioneros, oratorianos, a todos, les dejo mi misión, porque DON BOSCO hoy, son USTEDES.

San Juan Bosco, patrono de los niños y adolescentes Respuesta de Sebastián "Los jóvenes no deben ser solamente amados, sino que tienen que darse cuenta que los amamos en serio" Siempre recuerdo estas palabras de Don Bosco en su carta del 84´, y recuerdo también como él decide terminar esta carta, "Don Bosco hoy, son ustedes." Escribió estas palabras en 1884 y ya recorrieron las casas salesianas en todo el mundo. En ellas pensamos siempre que estamos rodeados de los pibes del barrio en nuestra Capilla San Juan Bosco del barrio Lubo, y podemos ver ese reflejo de amor de Dios en cada juego, cada catequesis, cada merienda, cada sonrisa. Ese fue el gran sueño de Juan, ver el Reino de Dios brillando en cada patio, ver como esos chicos que ingresan como corderos crecen y se convierten en pastores (Animadores) de otros chicos, chicos que intuyen agua y tienen sed, sed de amor, de juego, de amistad y saben que pueden encontrar eso en el grupo de exploradores, encuentran la alegría del servicio, del Siempre Listos. Sábado a sábado desde el 5 de abril de 1997 venimos transmitiendo a tantos jóvenes la alegría de la Fe que Don Bosco nos enseñó formándonos como Honrados ciudadanos y buenos cristianos. Es la MISIÓN que nuestro Santo nos dejó. ¡¡¡Gracias Sebastian por tu testimonio y por el trabajo que por tantos jóvenes realizas en la comunidad de la Capilla de San Juan Bosco en el Barrio Lubo de Campana!!!

Unidos con San Juan Bosco en la Capilla del Barrio Lubo SANTA FLORENTINA INFORMA La Pastoral de la Comunicación está difundiendo a través de su Canal de YouTube "Semanario Santa Florentina" las actividades que las distintas pastorales, grupos o instituciones están desarrollando en el ámbito parroquial. Las presentaciones hasta el día de la fecha son: 1: Difusión actividades parroquiales Catedral Santa Florentina de Campana. Pbro. Fernando Crevatín invita a la comunidad al IV Congreso Mariano Nacional 2020. 2: Cáritas Santa Florentina Cáritas Santa Florentina: Pastoral Caritativa de la Iglesia. Evangelización Social. Qué tareas realizan, proyectos, campañas y necesidades. 3: "Navidad: Un Dios que cumple sus promesas, que no deja solo al hombre" Mensaje de Navidad 2019 - Pbro. Fernando Crevatín 4: Pastoral de la Salud Parroquia Santa Florentina: "La cercanía de Dios con el mundo del dolor". Tareas que realizan y el compromiso con el hermano que sufre. 5: Hogar Nuestra Señora de Lourdes: "La Iglesia cercana a la niñez en situación de vulnerabilidad". Bajo la advocación de Nuestra Señora de Lourdes, este Hogar tiene a su cuidado un cupo máximo de 23 niños judicializados derivados por el Servicio Local, de entre 2 y 11 años. Te contamos cuáles son sus necesidades, cómo se trabaja, y cómo se puede colaborar. 6: Legión de María, "y junto a ellos siempre estaba María" Características de la organización, presencia en los cinco continentes. Importancia del apostolado laico: Compromiso y actividades llevadas a cabo por los legionarios en el ámbito parroquial. 7: Santa Brígida de Suecia: "Mujer fuerte, que luchó incansablemente por la unidad de la Iglesia". La Asociación Amigos de Santa Brígida se desarrolla a nivel diocesano. Desde nuestra parroquia participan de Encuentros Ecuménicos y de Diálogo Interreligioso. El Pbro. y Dr. Néstor Villa nos cuenta de sus actividades. 8: Grupo de Matrimonios Jóvenes. La Familia, templo del Espíritu Santo. La importancia de crecer como matrimonio en la Fe, y poder transmitirla a los hijos. Acompañarla con ejemplos y valores. Uno de los grupos de matrimonios de Catedral, cuenta su experiencia a lo largo de estos años. Los invitamos a que se animen a acercarse a nuestra comunidad y se animen a participar de alguna de estas actividades, según sus inquietudes y carismas. Que Jesús los bendiga y proteja.

Catedral Santa Florentina de la Diócesis Zárate-Campana FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR, FIESTA DE LA VIRGEN DE LA CANDELARIA Y JORNADA MUNDIAL DE LA VIDA CONSAGRADA En todas las misas del domingo 2 de febrero, bendición de las velas que cada uno lleve. Cada vez que encendamos esas velas nos recordará a Jesús Luz del Mundo y le pediremos especialmente que nos ilumine en las dificultades. PASTORAL DE LA COMUNICACIÓN CATEDRAL SANTA FLORENTINA Todos podemos y estamos convocados a exteriorizan pequeños pero relevantes recuerdos y experiencias de nuestra iglesia de Campana. Envíen sus ideas o comentarios a los correos electrónicos: 125jubileosantaflorentina@gmail.com / semanariocatedral@gmail.com - También pueden entregarlo en la Secretaria Parroquial: Av. Intendente Varela 382 - Campana, De Lunes a Viernes de 8:30 a 12:30 hs.

