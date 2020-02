Fue confirmada la primera fecha del Torneo Clausura 2020. El Auriazul será local desde las 17.00 horas ante el Guaraní. Cada vez falta menos para el inicio del Torneo Clausura 2020 de la Primera D. Incluso, la divisional ya tiene confirmada la programación para la primera fecha, por lo que Puerto Nuevo ya tiene fecha y hora para su debut ante Deportivo Paraguayo: será el próximo sábado 8 de febrero, desde las 17.00 horas, en el estadio Carlos Vallejos. De cara a ese compromiso, el plantel que conduce Martín Correa cerró su cuarta semana de preparación. "Hicimos muchos trabajos técnicos y tácticos. Si bien seguimos dándole a lo físico, hubo muchos ejercicios con pelota, haciendo mucho hincapié en la parte técnica y en la tenencia de pelota", explicó el DT en diálogo con La Auténtica Defensa. La planificación no se completó con un amistoso, tal como era la idea del cuerpo técnico, que tenía acordado un encuentro con la Reserva de Defensores Unidos de Zárate. "No se pudo, así que a partir del lunes empezamos a trabajar como cualquier semana de campeonato, con un cronograma precompetitivo para llegar de la mejor manera al sábado", señaló Correa. En ese marco, el Auriazul sufrió una mala noticia la semana pasada: Nicolás Menéndez sufrió la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla izquierda y se perderá lo que resta de la temporada. PRIMERA FECHA La primera fecha del Torneo Clausura 2020 comenzará el viernes y recién finalizará el miércoles, una situación muy propia de la más pequeña de las divisionales de Ascenso. El sábado, además de Puerto Nuevo vs Deportivo Paraguayo, también jugarán: Atlas vs Centro Español. En tanto, el domingo lo harán: Liniers vs Muñiz y Argentino de Rosario vs Defensores de Cambaceres. El lunes, Central Ballester recibirá a Sportivo Barracas en la cancha de Puerto Nuevo; y el miércoles cerrarán Yupanqui vs Juventud Unida en cancha de Argentino de Merlo.



NICOLÁS MENÉNDEZ SUFRIÓ UNA GRAVE LESIÓN EN SU RODILLA IZQUIERDA Y SE PERDERÁ LO QUE RESTA DE LA TEMPORADA (FOTO: ANDRÉS RAJOY RIVA / PRENSA PUERTO NUEVO).

#PuertoNuevo Ya tiene fecha y horario para su debut en el Clausura 2020 de la Primera D: recibirá a Deportivo Paraguayo el próximo sábado desde las 17.00. En tanto, Nicolás Menéndez sufrió una grave lesión en su rodilla izquierda y se perderá el torneo (Foto: Andrés Rajoy Riva). pic.twitter.com/uy9Ogst94A — Pablo Scoccia (@chuecosco) February 1, 2020

Primera D:

Puerto Nuevo jugará el sábado frente a Deportivo Paraguayo

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar