Por la segunda fecha del Provincial, el Tricolor tuvo un flojo último cuarto y no pudo repetir la victoria lograda en su primera presentación del año. El próximo viernes volverá a Chiclana 209 para recibr a Pueblo Nuevo de Olavarría. Después de su victoria sobre Independiente de Zárate como visitante en su primera presentación del año, Ciudad de Campana viajó el viernes a Alejandro Korn en busca de dar otro paso hacia adelante en su irregular Torneo Provincial de Clubes. Sin embargo, volvió a chocarse con un equipo incómodo y sufrió su tercera derrota de la temporada frente a Social. Esta vez fue por 74-54, a pesar de haber entrado al último cuarto un punto arriba en el marcador (43-42). De esta manera, el CCC sufrió una caída que lo complica de sobremanera en su intento de llegar a los playoffs, dado que el Verde de Alejandro Korn era un rival directo en esa lucha. En cuanto al juego, los dirigidos por Sebastián Silva comenzaron de buena manera el partido y liderados por Damián Camejo y Francisco Santini consiguieron una máxima de 17-10 en el primer cuarto, que terminaron ganando 21-15. Sin embargo, de allí en adelante cayeron en un pozo ofensivo: anotaron 12, 10 y 11 puntos en los siguientes tres cuartos. Esa anemia en ataque (apenas un triple convertido) fue determinante y la sufrió especialmente en el último período. Es que a ese momento, el Tricolor llegó al frente en el marcador (43-42). Pero un parcial 16-1 del local rompió el juego y encaminó a Social a un cómodo triunfo. Por la segunda fecha del mismo Zona B se dieron otras tres victorias locales: Platense de La Plata superó 86-74 a Independiente de Zárate; Costa Sud derrotó 70-67 a Sportivo Pilar en Tres Arroyos; y Pueblo Nuevo de Olavarría venció 88-85 a Independiente de Tandil. Con esos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Independiente de Tandil (10-4; 71,4%); 2) Platense de La Plata (8-4; 66,7%); 3) Sportivo Pilar (7-5; 58,3%); 4) Independiente de Zárate (6-6; 50%); 5) Pueblo Nuevo de Olavarría (7-7; 50%); 6) Social de Alejandro Korn (5-7; 41,7%); 7) Costa Sud de Tres Arroyos (5-9; 35,7%); y 8) Ciudad de Campana (4-8; 33,3%). Por la próxima fecha, el Tricolor recibirá a Pueblo Nuevo (O), en una jornada que completarán: Independiente (Z) vs Social (AK); Independiente (T) vs Costa Sud (TA); y Sportivo Pilar vs Platense. ZONA A Por esta segunda fecha de la segunda rueda, en la Zona A se dieron los siguientes resultados: Colón de Chivilcoy 68-65 Regatas de San Nicolás; Blanco y Negro de Coronel Suárez 83-74 Sarmiento de Coronel Suárez; Racing de Olavarría 78-79 Sporting de Mar del Plata; y Belgrano de San Nicolás 78-77 Atenas de La Plata. Con estos resultados, las posiciones quedaron de la siguiente manera: 1) Regatas de San Nicolás (9-3; 75%); 2) Sarmiento de Coronel Suárez (10-4; 71,4%); 3) Atenas de La Plata (8-4; 66,7%); 4) Blanco y Negro de Coronel Suárez (9-5; 64,3%); 5) Racing de Olavarría (6-8; 42,9%); 6) Belgrano de San Nicolás (5-7; 41,7%); 7) Sporting de Mar del Plata (4-10; 28,6%); 8) Colón de Chivilcoy (3-9; 25%). Por la tercera fecha se medirán: Blanco y Negro (CS) vs Racing (O); Sporting (MdP) vs Colón (Chi); Regatas (SN) vs Belgrano (SN); y Atenas (LP) vs Sarmiento (CS). SÍNTESIS DEL PARTIDO SOCIAL DE KORN (74): Manuel Rioyo (14), Darian Fifany (6), Mariano D’ Ambrosio (17), Leonardo Soto (3), Oscar Guillamondegui (17) (FI); Santiago Telechea (0), Alan Frisa (0), Gonzalo Ferraiuolo (9) y Alejandro Lunius (8). DT: Javier Bernal. CIUDAD DE CAMPANA (54): Federico Michelini (8), Francisco Santini (8), Matías Nieto (12), Gonzalo Michelini (3), Damián Camejo (15) (FI); Alejo Fioretto (2), Eliseo Iglesias (2) y Bernardo Laguzzi (4). DT: Sebastián Silva. PARCIALES: 15-21 / 19-12 (34-33) / 8-10 (42-43) / 32-11 (74-54). JUECES: Juan Manuel Petroni y Ariel Barbich. GIMNASIO: Social de Alejandro Korn.

Ciudad de Campana cayó en Alejandro Korn

