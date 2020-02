Rincón Tuerca

E-mail: rincontuerca@ubbi.com

TC REGIONAL: La categoría a través de sus dirigentes ya confirmaron el presente calendario para toda la temporada dias atrás como para darle un orden y la tranquilidad de saber cuales serán los fines de semana de actividad. COMPETENCIAS: En definitiva correrán en La Plata 29 de marzo, 26 de abril, 23 de agosto y 13 de diciembre, en el Galvez, 31 de mayo, 28 de junio, 27 de septiembre y 15 de noviembre y una carrera en Concepción del Uruguay 26 de julio y una en San Nicolás el 25 de octubre que hacen un total de diez competencias. SEGUIR: El limeño Yamil Bottani sigue trabajando en el auto para poder llegar desde la primera del año donde en los talleres de Roma se está terminando dicho auto que contará alguna carrera probablemente con la presencia de su padre al volante. SUMARSE: No se descarta que Ariel Fontanaot también se sume este año al Regional con el Ford que desde hace muchos años viene utilizando en la categoría hoy también componente de la nueva comisión directiva entrante. COMIDAS: Ya es un clásico que a lo largo del mes se realicen comidas en el negocio de Fernando Moreno donde suelen reunirse los muchachos que transitan esta pasión de las picadas. COCINERO: Como era de imaginar el cocinero oficial es el mismo Yimi que se destaca por sus ajies rellenos con huevos fritos con unos condimentos que el solo sabe de que se trata y todos disfrutan. DESTACAR: Si alguien se destaca es Diego Salerno que desde que llega hasta que decide retirarse no para de mover las mandíbulas de una forma llamativa sin dejar de probar todo lo que pase por la mesa. Qué jugador!!! CONDICIONES: Por su parte Francisco Iglesias desarrolla las dos condiciones que lo destacan habla y come a la vez y cuando desean que deje los cubiertos sus amigos le sacan los anteojos y se le complica aunque el flaco igual suele encontrarle la vuelta. DETERMINACION: Angel Genevesse tomó la determinación de sacar de su galpón donde guarda sus dos autos de carrera el afamado Citroen con el cual ganó campeonatos en su momento en los chasis del Regional porque asegura va a restaurarlo para en algún momento llevarlo alguna carrera. CONFIRMO: Ya confirmó el piloto de Los Cardales que continuará este año en la Clase Uno del Turismo Pista con la atención del auto por parte de Scariccasioli y la planta impulsora a cargo de Diego Coronel. ARENERO: El color rojo le pone una impronta interesante al arenero que ya casi tiene terminado Lucas Ariu que prontamente estará mostrando lo suyo en algún encuentro que lo tiene motivado con el asesoramiento de papá Sandro. PENSAR: Todo hace pensar que el regreso de Victor Gonzalez se producirá en esta temporada y falta la definición en que categoría aunque la Promocional 1100 que fiscaliza Fedenor es la que lleva casi todas las posibilidades. CERCA: Ya el año pasado estuvo cerca de volver a subirse a un karting pero este año viene entusiasmado y Marito Martinez ya habló con su amigo Rafael Chavez para recuperar ese karting que esta en un lugar del taller. INTENTAR: Tras haber logrado un campeonato en la categoría Pako en su momento hizo pensar que Martinez se volcará a esta categoría pero ahora intentará hacerlo en la Kart Plus donde nunca corrió. SUMA: Este retorno hizo que al menos lo pensara y el Rafa Chavez se suma también a la Kart PLus como compañero de Martinez tema a resolver por estos días entre los pilotos zarateños. ARMAR: De a poco se está armando la temporada en el equipo que preside Mauro Santucho ante la llegada de los pilotos que empiezan lentamente a buscar la forma desde lo económico para estar desde la primera del año. FIESTA: Este fin de semana se está desarrollando en Balcarce una nueva fiesta del automóvil donde entre otros contarán con Ianina Zanazzi, el múltiple campeón argentino Juan Maria Trav erso y el campeón del Tope Race 2019 Matias Rossi. BAQUETS: Dentro de este contexto de la fiesta habrá exhibición de Baquets en el Museo Juan Manuel Fangio y en horas de la noche la actuación de Los Auténticos Decadentes. CAMBIO: Finalmente confirman cambio de fecha para el Rally Argentino ante la visita de WRC será del 23 al 26 de abril como sede de la cuarta fecha de su temporada adelantando así una semana de la fecha prevista originalmente. TC PICK-UP: Se dio a conocer el reglamento deportivo y la novedad para la temporada 2020 es la incoporación de la Copa de Oro la cual constará de diez fechas. Las últimas tres fechas conformará la etapa decisiva del calendario. El formato del cronograma no variará respecto a lo del año pasado. POSTURA: Por el momento los encargados del autódromo de San Nicolás sigue con la postura de realizar solamente carrera en su circuito y no desarrollar picadas como se hizo en algún momento. PENSAR: Siguen trabajando en el auto del piloto local de cara al inicio del campeonato en la categoría de Fedenor pensando arrancar desde la primera del año con la atención de Diego Fangio. Dicen que el gordito está con ganas. PROBLEMA: Un problema en su columna vertebral fue el determinante para que Sergio Reggionatto debe abandonar esa pasión que siente por el karting por un tiempo prolongado. LATENTE: Los muchachos de las motos se juntaron días atrás en el Club Pampa y Cielo donde pasaron una velada muy agradable donde el tema de las dos ruedas estuvo latente tanto como el popular "Patita" que no pasa desapercibido cuando esta. EDAD: Valentina Emma está corriendo como navegante junto a su padre en el Rally Mar y Sierra y la hija de Gustavo está evaluando poder ser piloto cuando cumpla la edad permitida desde esa condición. QUERER: También Franco Emma hoy navegante de Victoria su hermana por el momento dice sentirse cómodo en esa butaca y quizás en algún tiempo quiera correr pero como piloto. VISITAR: La señora del piloto fue quien visitó el taller para legar a un acuerdo de los costos que le representaron a su marido estar en la alta competencia sorprendiendo a todo el equipo y lo curioso es que se llegó rápidamente a un acuerdo para que su piloto corra. ARRANCAR: El primero de maro el super TC 2000 estará arrancando su campeonato en el autódromo Juan Manuel Fangio para dar inicio de esta manera y ya se trabaja en el local del calendario definiendo los escernarios a recorrer. PODER: Dentro de este calendario del Super TC 2000 está puesta la mayor intención de poder recuperar el callejero de Santa Fe que tantas satisfacciones les dejó y quieren sumar se puede hacer dos fechas con el stock Car Brasilero. REFERENCIA: Los amigos del ex campeón de Alma están conversando con el propio Hugo Mauro para tener una referencia que determinación tomará a la hora de ir a correr donde aseguran que todos la pasaron muy bien y no estaría mal otra experiencia tuerca. NECESITA: Tiene toda la intención de continuar otra temporada en el karting y para concretarlo Pablo Clerici necesita encontrar el presupuesto acorde que le permita tener una karting y competitivo. PREVISTO: Con mucho entusiasmo se trabaja en el auto de Juan Carlos Fernandez que se está intentando llegar con tiempo como lo tienen previsto para poder hacer una prueba ante del inicio del campeonato. RETORNA: Con la estructura de Paco Martos el piloto de Moreno Nicolas Posco retorna al Turismo Nacional con el Ford Escort que deja v acante Emanuel Moriatis ante la falta de presupuesto y la intención es realizar todo el campeonato. INGRESAR: Sin duda que toda la linea Citroen ya ingresó en el Mercado Local en la Agencia de Varela 588 en nuestra ciudad donde se puede ver de las bondades de cada modelo que se ofrecen en el salón de venta. OCUPAR: En nota televisiva realizada dias atrás Victor Amaranto contó que aún no está definido en que auto del Rally ocupará la butaca de navegante que se resolverá próximamente y aseguró que las ganas de correr están latentes como siempre. CONTO: Diego Brugues contó en cena con amigos que desea hacer un año mas en karting y el zarateño tiene todo listo como para arrancar en marzo el presente campeonato en la categoría Pako donde desasrrolló sus primera experiencias a la hora de correr. ACONSEJABLE: Ya se van estructurando en el taller de Marcelo Lopez con la atención de los diferentes pilotos para atender en esta temporada. La idea del motorista no es incorporar más de lo aconsejable para brindar una atención como desea don sus clientes. Será por aquello que el que mucho abarca poco apreta. EXIGIDOS: Es cierto que no está desilusionado ni mucho menos tras probar pensar que si están los números exigidos el piloto de nivel nacional se sume a la categoría Rotax en su clase Nacional. DECLARACION: Las últimas declaraciones de Daniel Vidal en este medio sirvieron para saber que el flamante campeón de la Clase Tres del Turismo Zonal Pista aún no decidió si prosigue en la categoría. DESCARTA: Ya rankiado en los chasis del Regional no se descarta que el zarateño Donamari se sumne a la categoria si en la familia siempre apostaron al TC Bonaerense. En marzo se define donde estará corriendo. ESTAR: El próximo domingo 23 de febrero se desarrollará la competencia del Letuke en la costa argentina donde estará participando el representante local German Henze con su moto y por parte del preparador Carlos Debesa estará atendiendo un cuatriciclo. TERCERO: En el óvalo de San Andres de Giles se desarrolló otra carrera para los ciclomotores donde Lisandro Acosta finalizó tercero con la moto que atiende su padre en su taller en la clase Mini Motos Dos. TAPAS: El encargado de desarrollar las tapas de competicion Miguel Rubertti ya confirmó que como hace desde tantos años continuará trabajando bajo la estructura de Daniel Berra con los motores de los diferentes autos que se arman en el taller de Lima. PERMITIR: En el taller de su padre el propio Gaston dice que las ganas de correr en Alma este año son la de siempre pero el afamado tema presupuestario no le permite a Don Dangelo con varios títulos en su haber quizas verlo en pista.

Rincón Tuerca

