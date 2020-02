La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/feb/2020 Breves: Fútbol







GOLEÓ INDEPENDIENTE Después de la derrota ante River y el empate frente a Boca, Independiente festejó su primer triunfo con Lucas Pusineri como DT. Y lo hizo brillando: goleó 5-0 como local a Rosario Central con tantos de Alexander Barboza, Leandro Fernández, Braian Romero, Silvio Romero y Andrés Roa. Además, ayer, Estudiantes venció 3-1 como local a Unión (SF) con doblete de Martín Cauteruccio; mientras que Atlético Tucumán y Defensa y Justicia igualaron 1-1. En tanto, en la noche del viernes, Huracán empató 1-1 como local frente al Gimnasia de La Plata de Diego Armando Maradona, quien recibió homenajes y mucho cariño en Parque Patricios. En el Globo, el campanense Joaquín Arzura ingresó en los minutos finales del segundo tiempo. NINGUNO DE LOS DOS En el partido que cerró la jornada del sábado, Argentinos Juniors y Racing Club igualaron 1-1 en La Paternal, en un duelo de dos equipos que no pudieron acercarse al líder River Plate (33 puntos): el Bicho (31) sigue como escolta y quedó a dos unidades, mientras que la Academia (28) se encuentra a cinco, pero con muchos equipos de por medio (está en la 9ª posición). En el conjunto de Avellaneda, que todavía no ganó con Sebastián Beccacece como DT, el campanense Leonardo Sigali estuvo entre los suplentes. JUEGAN RIVER Y BOCA Hoy, en la continuidad de la 18ª fecha de la Superliga se disputarán cuatro partidos. La jornada se abrirá con el líder del campeonato, River Plate, recibiendo a Central Córdoba de Santiago del Estero desde las 17.35 horas. Luego jugarán: Lanús vs Godoy Cruz (19.40) y Colón vs Banfield (19.40). Y el cierre será en el estadio Mario Alberto Kempes, donde Talleres recibirá a Boca Juniors desde las 21.45. EL SUB 23 VA POR TOKIO Este lunes comenzará el cuadrangular final del Torneo Preolímpico Sub 23 que se está disputando en Colombia y que otorga dos plazas para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La Selección Argentina, que está perfecta hasta el momento, con cuatro triunfos en cuatro presentaciones, enfrentará mañana lunes a Uruguay a partir de las 20.00 por la primera fecha. Luego, el jueves se medirá contra Colombia (22.30); y el cierre será el domingo ante Brasil (22.30). PRIMERA B METRO En el inicio de la segunda fecha del Torneo Clausura, ayer se disputaron tres partidos: Colegiales 2-1 Almirante Brown, Tristán Suárez 3-0 UAI Urquiza y Deportivo Armenio 0-3 Talleres (RE). Con estos triunfos, Colegiales, Tristán Suárez y Talleres (RE) quedaron al frente de la tabla con 4 unidades. La fecha continuará hoy con: Sacachispas vs Fénix, San Telmo vs Defensores Unidos, Flandria vs Argentino (Q), J.J. Urquiza vs Villa San Carlos y San Miguel vs Comunicaciones. Y se cerrará el martes con Los Andes vs Acassuso. PRIMERA C Ayer se completó la segunda fecha del Torneo Clausura y el único equipo con puntaje ideal es Deportivo Merlo, que goleó 4-0 como visitante a Cañuelas, campeón del Apertura. Los demás resultados del sábado fueron: Victoriano Arenas 1-2 Real Pilar, Deportivo Español 1-1 Luján, Argentino de Merlo 1-0 Central Córdoba (R) y Lamadrid 3-0 Dock Sud. Antes, el viernes jugaron: Ituzaingo 1-1 San Martín (B), Sportivo Italiano 1-1 Laferrere, L.N. Alem 3-3 Berazategui y El Porvenir 1-2 Midland.

