La Auténtica Defensa. Edición del domingo, 02/feb/2020 Breves: Polideportivas







JAGUARES: GRAN DEBUT En el inicio de la temporada 2020 del Super Rugby, Jaguares superó 38-8 a Lions de Sudáfrica en un partido disputado anoche en el estadio de Vélez Sarsfield. El conjunto dirigido por Gonzalo Quesada apoyó cinco tries por intermedio de Matías Moroni (2), Domingo Miotti, Javier Ortega Desio y Agustín Creevy. Además, Miotti (que reemplazó a Joaquín Díaz Bonilla por lesión a los 5 minutos de iniciado el juego) sumó otros 13 puntos con el pie. Así, la franquicia argentina se quedó con el punto bonus. KENIN CAMPEONA La estadounidense (de origen ruso) Sofia Kenin conquistó su primer título de Grand Slam al vencer en la final del Abierto de Australia a la española Garbiñe Muguruza por 4-6, 6-2 y 6-2. Gracias a esta conquista, la joven de 21 años se meterá en el Top Ten del ranking mundial de la WTA. En tanto, en la madrugada de hoy se definía al campeón del cuadro masculino en la final que protagonizaban el serbio Novak Djokovic y el austríaco Dominic Thiem. CÓRDOBA OPEN Mañana comienza el ATP 250 que se disputa en Córdoba. Y ayer se sorteó el cuadro principal del torneo, cuyo campeón defensor es el cordobés Juan Ignacio Londero, que debutará en primera ronda ante el italiano Marco Cecchinato. Los demás argentinos que ya tienen rivales en primera vuelta son: Francisco Cerúndolo (vs el español Pablo Andujar), Pedro Cachín (vs el boliviano Hugo Dellien), Federico Delbonis (vs el uruguayo Pablo Cuevas); Federico Coria (vs el eslovaco Andrej Martin); y Leonardo Mayer (vs el español Jaume Munar). En tanto, en segunda ronda espera Diego Schwarztman (por Mayer o Munar) y Guido Pella (el brasileño Thiago Monteiro o el francés Corentin Moutet). NO PUDO REPETIR Bolívar no pudo repetir el título de la Copa Libertadores de vóleibol, al caer ante Sesi de Brasil en la final del certamen disputado esta semana en el Polideportivo Roberto Pando de Boedo. El conjunto de San Pablo no le dio opciones a Las Águilas y se impuso en sets corridos: 25-20, 25-21 y 25-20. Por su parte, Obras de San Juan tampoco pudo lograr el objetivo de quedarse con el tercer puesto tras perder frente a SESC de Río de Janeiro por 3-1. BÁSQUET: SELECCIÓN El entrenador de la Selección Argentina de Básquet, Sergio Hernández, confirmó los 12 jugadores convocados para la primera ventana del 2020 de las eliminatorias para la AmeriCup 2021. Los citados son: los bases Pedro Barral y José Vildoza; los escoltas Selem Safar y Luciano González; los aleros Máximo Fjellerup, Juan Pablo Vaulet y Martín Cuello; los ala-pivots Facundo Piñero y Fabián Ramírez Barrios; y los pivots Tayavek Gallizi, Roberto Acuña y Agustín Cáffaro. El combinado nacional jugará el 20 de febrero contra Venezuela en nuestro país y luego, el 23 de febrero, enfrentará al mismo rival en Caracas. BÁSQUET: LIGA NACIONAL Anoche, en una nueva jornada de la Liga Nacional de Básquet, Olímpico de La Banda venció 92-81 como local a Argentino de Junín; mientras que Atenas de Córdoba superó 83-75 como visitante a Hispano Americano de Río Gallegos. En tanto, el sábado, Quimas de Santiago del Estero le ganó 107-102 a Peñarol de Mar del Plata, que tuvo 6 puntos del alero campanense Juan Martín Fernández (20 años). Además, esa noche, Comunicaciones de Mercedes le ganó 81-74 a Estudiantes de Concordia; San Lorenzo venció 80-70 a Libertad en Sunchales; y La Unión de Formosa superó 107-93 a Weber Bahía Basket como local.



Breves: Polideportivas

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar