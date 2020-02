La Auténtica Defensa. Edición del martes, 04/feb/2020 Tragedia y muerte en la ruta Panamericana







Ángel Javier Pereyra, vecino de nuestra ciudad, perdió la vida tras chocar con su moto a un colectivo en la Ruta 9 el domingo por la mañana. El accidente tuvo lugar el domingo pasadas las 8 de la mañana cuando Ángel Javier Pereyra, a bordo de una motocicleta Honda de alta cilindrada impactó sobre el costado trasero izquierdo de un colectivo dedicado al transporte escolar. Todo sucedió sobre la Ruta 9, mano a Campana, a la altura del kilómetro 71,5 casi en frente de la escuela técnica Roberto Rocca. Tras el impacto, el conductor del transporte que se dirigía a buscar a un equipo de fútbol infantil, se detuvo sobre banquina. Ya en busca del accidentado, se encontró con Pereyra sobre el pavimento e intentó las primeras maniobras de reanimación al tiempo que llamaba al 911. Cuando llegaron las ambulancias del SAME, continuaron la tarea, incluso con un desfibrilador. Pero fue en vano. Naturalmente, el episodio generó también un embotellamiento en ese sector de la autopista y decenas de automovilistas no dudaron sortearlo temerariamente bajándose de la Ruta e intentando sortear el corte por el pasto o directamente ganar la colectora, generando otra peligrosa situación que no registró consecuencias.

EL HECHO OCURRIÓ EL DOMINGO POR LA MAÑANA, FRENTE AL BARRIO LA JOSEFA, MANO A ROSARIO.





SE INTENTÓ RESUCITARLO CON UN DESFIBRILADOR EN LA PROPIA RUTA, PERO FUE EN VANO.





PEREYRA IMPACTÓ CON SU MOTO SOBRE EL COSTADO TRASERO IZQUIERDO DE UN COLECTIVO. MANIOBRAS PELIGROSAS: El embotellamiento provocó que decenas de automovilistas realizaran maniobras temerarias por el pasto para el pasto e incluso ganaron la colectora transitando en contramano.

DECENAS DE AUTOMOVILISTAS REALIZARON MANIOBRAS TEMERARIAS

#Ahora accidente en #Panamericana Km 71,5 una Honda 600 impactó de atrás a un colectivo escolar. Un joven de ~ 27 años de #Campana, un Bombero de San Pedro le hizo RCP hasta la llegada de ??SAME, asistieron con desfibrilador, constataron el fallecimiento. Comando ?? zonas 5 y 8 pic.twitter.com/s1UpS2Qmj5 — Daniel Trila (@dantrila) February 2, 2020

Tragedia y muerte en la ruta Panamericana

Twittear Click en el botón para publicar una interacción con la noticia:

Te puede interesar